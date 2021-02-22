Бурятия во власти холодного антициклона

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В районах республики температура опускалась до -39



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 февраля республика в холодном антициклоне. Ожидается погода без осадков, морозная ночь и большой суточный ход температуры. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -27,-32, местами по югу и юго-западу -21,-26, по северу -34,-39, днём -11,-16, по юго-западу до -5, по Прибайкалью и северу -16,-21.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -27,-29, днём -13,-15.

