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Бурятия во власти холодного антициклона

Бурятия во власти холодного антициклона
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В районах республики температура опускалась до -39

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 февраля республика в холодном антициклоне. Ожидается погода без осадков, морозная ночь и большой суточный ход температуры. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -27,-32, местами по югу и юго-западу -21,-26, по северу -34,-39, днём -11,-16, по юго-западу до -5, по Прибайкалью и северу -16,-21.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -27,-29, днём -13,-15.
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