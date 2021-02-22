В районах республики температура опускалась до -39
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 февраля республика в холодном антициклоне. Ожидается погода без осадков, морозная ночь и большой суточный ход температуры. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -27,-32, местами по югу и юго-западу -21,-26, по северу -34,-39, днём -11,-16, по юго-западу до -5, по Прибайкалью и северу -16,-21.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -27,-29, днём -13,-15.
Бурятия во власти холодного антициклона
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 22.02.2021
В районах республики температура опускалась до -39
Представляем фоторепортаж Сергея Тарасенко с лыжных гонок
В исправительном учреждении прошла спартакиада
Завтра забавные соревнования продолжатся
Мужчина предложил вступить ей в половую связь
К реагированию привлечены более тысячи человек личного состава
Нарушителя запечатлели работники ресурсоснабжающей организации
Фестиваль «Звёзды на Байкале» стал первым крупным мероприятием в 2021 году
За сутки выздоровело менее ста человек
Молодого человека выдал характерный запах «травки»
Военнослужащие испытали необычные эмоции
Иностранец подозревается контрабанде леса
Ущерб причинён преступлением
Кража произошла в кафе
Ближайшая пожарная часть расположена в 30 км