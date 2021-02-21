Фестиваль «Звёзды на Байкале» стал первым крупным мероприятием в 2021 году
Благотворительный концерт состоялся 20 февраля в рамках фестиваля «Звезды на Байкале». Российский национальный молодёжный симфонический оркестр и народный артист России, пианист Денис Мацуев исполнили для иркутских медиков концерт №2 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена, отрывки из балетов «Щелкуник» и «Лебединое озеро», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
- Мы ждали встречу с музыкантами полтора года. В зале сидят люди, которые сохранили тысячи человеческих жизней. Спасибо вам за то, что их уставшие глаза сегодня заискрились, - обратилась к музыкантам заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова.
Фестиваль «Звёзды на Байкале» - первое крупное мероприятие в 2021 году в Иркутской области после смягчения ограничений на проведение концертов и спектаклей. Сегодняшний концерт посетили медицинские работники из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Усть-Ордынского, Братска и других населённых пунктов региона.
- Многие зрители и музыканты жаловались, что последний год мероприятия не проводятся. Но я считаю, что ни одно мероприятие не стоит человеческих жизней. Нам необходимо было набраться терпения. И сегодня мы получили возможность поблагодарить наших медиков, - сказал Денис Мацуев.
400 медиков посетили концерт Дениса Мацуева в Иркутском музтеатре
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушителя запечатлели работники ресурсоснабжающей организации
Фестиваль «Звёзды на Байкале» стал первым крупным мероприятием в 2021 году
За сутки выздоровело менее ста человек
Молодого человека выдал характерный запах «травки»
Военнослужащие испытали необычные эмоции
Иностранец подозревается контрабанде леса
Ущерб причинён преступлением
Кража произошла в кафе
Ближайшая пожарная часть расположена в 30 км
Момент кражи попал на видео
В республике зарегистрировано более 700 летальных случаев
Уполномоченный по правам человека сообщила о состоянии здоровья Надежды Низовкиной
Мужчина распивал спиртное в вагоне поезда
Предприниматель признан виновным в контрабанде крупной партии леса
Соревнования пройдут 22 февраля