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400 медиков посетили концерт Дениса Мацуева в Иркутском музтеатре

400 медиков посетили концерт Дениса Мацуева в Иркутском музтеатре
Общество,  Фото:pixabay.com
Фестиваль «Звёзды на Байкале» стал первым крупным мероприятием в 2021 году

Благотворительный концерт состоялся 20 февраля в рамках фестиваля «Звезды на Байкале». Российский национальный молодёжный симфонический оркестр и народный артист России, пианист Денис Мацуев исполнили для иркутских медиков концерт №2 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена, отрывки из балетов «Щелкуник» и «Лебединое озеро», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Мы ждали встречу с музыкантами полтора года. В зале сидят люди, которые сохранили тысячи человеческих жизней. Спасибо вам за то, что их уставшие глаза сегодня заискрились, - обратилась к музыкантам заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова.

Фестиваль «Звёзды на Байкале» - первое крупное мероприятие в 2021 году в Иркутской области после смягчения ограничений на проведение концертов и спектаклей. Сегодняшний концерт посетили медицинские работники из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Усть-Ордынского, Братска и других населённых пунктов региона.

- Многие зрители и музыканты жаловались, что последний год мероприятия не проводятся. Но я считаю, что ни одно мероприятие не стоит человеческих жизней. Нам необходимо было набраться терпения. И сегодня мы получили возможность поблагодарить наших медиков, - сказал Денис Мацуев.
Иркутская область
 
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