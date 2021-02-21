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В Забайкалье за сутки выявили 119 больных COVID-19

В Забайкалье за сутки выявили 119 больных COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
За сутки выздоровело менее ста человек

По данным на 21 февраля, за последние сутки 98 забайкальцев выздоровели от коронавируса. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 36 229 человек.

Установлено 119 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Число инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 37 992 человека. За период пандемии опасная болезнь унесла жизни 701 забайкальца. За последние сутки причина смерти от коронавируса подтверждена у двоих человек.

В моногоспиталях региона 74 человека находятся в тяжёлом состоянии, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии общее число случаев заражения достигло 33 020.

Забайкальский край коронавирус
 
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