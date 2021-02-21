Молодого человека выдал характерный запах «травки»
Рано утром 19 февраля сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Иволгинскому району на автодороге «Улан-Удэ-Кяхта» за нарушение правил дорожного движения была остановлена автомашина «Тойота Королла».
На пассажирском сиденье находился 25-летний пассажир, не пристёгнутый ремнём безопасности. При составлении административного материала сотрудники полиции заметили, что от нарушителя исходит запах дикорастущей конопли. При осмотре полицейские обнаружили у него белый пакет с травянистой массой. Как показал результат экспертизы - более 100 граммов канабиса.
В ходе следствия, молодой человек пояснил, что собрал дикорастущую коноплю для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Молодой человек был ранее судим за аналогичное преступление, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии у пассажира «Тойоты» изъяли коноплю
Общество, Фото:
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