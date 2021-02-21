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В Бурятии у пассажира «Тойоты» изъяли коноплю

В Бурятии у пассажира «Тойоты» изъяли коноплю
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Молодого человека выдал характерный запах «травки»

Рано утром 19 февраля сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Иволгинскому району на автодороге «Улан-Удэ-Кяхта» за нарушение правил дорожного движения была остановлена автомашина «Тойота Королла».

На пассажирском сиденье находился 25-летний пассажир, не пристёгнутый ремнём безопасности. При составлении административного материала сотрудники полиции заметили, что от нарушителя исходит запах дикорастущей конопли. При осмотре полицейские обнаружили у него белый пакет с травянистой массой. Как показал результат экспертизы - более 100 граммов канабиса.

В ходе следствия, молодой человек пояснил, что собрал дикорастущую коноплю для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Молодой человек был ранее судим за аналогичное преступление, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

наркотики
 
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