В Бурятии у пассажира «Тойоты» изъяли коноплю

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Молодого человека выдал характерный запах «травки»



Рано утром 19 февраля сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Иволгинскому району на автодороге «Улан-Удэ-Кяхта» за нарушение правил дорожного движения была остановлена автомашина «Тойота Королла».



На пассажирском сиденье находился 25-летний пассажир, не пристёгнутый ремнём безопасности. При составлении административного материала сотрудники полиции заметили, что от нарушителя исходит запах дикорастущей конопли. При осмотре полицейские обнаружили у него белый пакет с травянистой массой. Как показал результат экспертизы - более 100 граммов канабиса.



В ходе следствия, молодой человек пояснил, что собрал дикорастущую коноплю для личного употребления.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.



Молодой человек был ранее судим за аналогичное преступление, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



