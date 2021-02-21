В Бурятии чемпионы танкового биатлона совершили заезд на танке Т-34

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Улан-Удэ, состоялся уникальный заезд экипажей, состоящих полностью из чемпионов мира по танковому биатлону 2018-2020 годов по трассе биатлона на легендарном танке Т-34, восстановленном военнослужащим ремонтно-восстановительного батальона.
Перед заездом на танке-легенде, военнослужащие продемонстрировали своё мастерство в выполнении нормативов по загрузке боеприпасов, прохождении специальной трассы танкового биатлона с преодолением препятствий на танке Т-72Б.
После чего чемпионы без подготовки выполнили те же самые элементы на танке Т-34, сравнили его с современным танков Т-72Б3, на котором выступали на мировой арене и поделились своими впечатлениями. По словам военнослужащих, им впервые посчастливилось управлять танком, на котором воевали деды, ветераны Великой Отечественной войны. Большой разницы в выполнении нормативов и управлении танком не заметили, отличались лишь боеприпасы, расположение люков и габариты танка.
Танкисты на себе испытали возможности легендарного танка, попытались почувствовать себя в роли танкистов – героев Великой Отечественной войны.
- Впечатления необычные. Парни, которые восстановили, молодцы, надо отдать им должное, - сказал один из членов экипажа.
Уникальный заезд был посвящён ветеранам различных войн, локальных вооруженных конфликтов и защитникам, стоящих на страже Отечества.
Стоит отметить, что старший сержант Иван Осеев в 2019 году на международном этапе конкурса «Танковый биатлон» стал чемпионом мира и разогнав танк Т-72Б3 до 84 км/ч установил рекорд скорости. Наводчик старшина Бато Цыдыпов является двукратным чемпионом танкового биатлона, первый титул чемпиона он получил в 2015 году.
В ходе ежедневной жизнедеятельности на полигоне Бурдуны в Бурятии чемпионы мира проводят занятия с танковыми экипажами по разработанной ими системе обучения. Передают свой опыт, делятся секретами.
Занятия проводят по этапам, с тщательным разбором и отработкой каждого элемента. Инструктор-чемпион занимается с экипажами на тех учебных точках, где в ходе выступлений он показывал лучшие результаты. Военнослужащие делятся своим опытом и секретами в ходе выполнения нормативов.
В общевойсковом объединении ВВО проходят службу восемь чемпионов Танкового биатлона. Начиная с 2018 года на международных этапах конкурса, танковые экипажи ежегодно подтверждали статус лучших танкистов в мире.
Единственный в Бурятии танк Т-34, который может перемещаться своим ходом, по инициативе командования общевойсковой армии ВВО был снят с постамента и восстановлен. В прошлом году в день празднования 75-летия Победы советских войск в Великой Отечественной войне, легендарный танк с копией Знаменем Победы впервые прошёл по главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну современной военной техники, сообщили в пресс-службе ВВО.