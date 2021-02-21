Ущерб причинён преступлением
В декабре 2020 года жительницу Бурятии суд признал виновной в краже и мошенничестве. Ущерб составил более 45 тысяч рублей. Однако причинённый ущерб женщина добровольно не возместила.
16 февраля судом было рассмотрено гражданское дело о взыскании материального ущерба.
- Заочным решением суда исковые требования удовлетворены, взыскан материальный ущерб, причинённый преступлением, в размере 45 258,84 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1557,77 рублей, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
Решение не вступило в законную силу.
С жительницы Бурятии взыскали более 45 тысяч рублей ущерба
Общество, Фото:
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