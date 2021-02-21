 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 февраля

20 февраля

19 февраля

Популярное

С жительницы Бурятии взыскали более 45 тысяч рублей ущерба

С жительницы Бурятии взыскали более 45 тысяч рублей ущерба
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб причинён преступлением

В декабре 2020 года жительницу Бурятии суд признал виновной в краже и мошенничестве. Ущерб составил более 45 тысяч рублей. Однако причинённый ущерб женщина добровольно не возместила.

16 февраля судом было рассмотрено гражданское дело о взыскании материального ущерба.

- Заочным решением суда исковые требования удовлетворены, взыскан материальный ущерб, причинённый преступлением, в размере 45 258,84 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1557,77 рублей, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.

Решение не вступило в законную силу.
суд приговор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии предъявлено обвинение гражданину Китая
В Бурятии предъявлено обвинение гражданину Китая
Общество, 21.02.2021
Иностранец подозревается контрабанде леса 
Добровольцы Кяхтинского района Бурятии получили мобильный комплекс
Добровольцы Кяхтинского района Бурятии получили мобильный комплекс
Общество, 21.02.2021
Ближайшая пожарная часть расположена в 30 км 
Улан-удэнец украл забытое в аптеке портмоне
Улан-удэнец украл забытое в аптеке портмоне
Общество, 21.02.2021
Момент кражи попал на видео 
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 33 тысячи
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 33 тысячи
Общество, 21.02.2021
В республике зарегистрировано более 700 летальных случаев
Юлия Жамбалова встретилась с голодающей бурятской правозащитницой
Юлия Жамбалова встретилась с голодающей бурятской правозащитницой
Общество, 21.02.2021
Уполномоченный по правам человека сообщила о состоянии здоровья Надежды Низовкиной 
Житель Иркутской области не смог подкупить полицейских
Житель Иркутской области не смог подкупить полицейских
Общество, 21.02.2021
Мужчина распивал спиртное в вагоне поезда 
В Улан-Удэ осудили «лесного» контрабандиста
В Улан-Удэ осудили «лесного» контрабандиста
Общество, 21.02.2021
Предприниматель признан виновным в контрабанде крупной партии леса
В Чите дадут 30 залпов в честь Дня защитника Отечества
В Чите дадут 30 залпов в честь Дня защитника Отечества
Общество, 21.02.2021
Праздничный салют начнётся в 21:00 23 февраля
В Бурятии слабые метели
В Бурятии слабые метели
Общество, 21.02.2021
В Улан-Удэ днём до -16 
В Улан-Удэ отрепетировали салют в честь Дня защитника Отечества
В Улан-Удэ отрепетировали салют в честь Дня защитника Отечества
Общество, 20.02.2021
В тренировках приняли участие расчёты шести гаубиц Д-30 и двух салютных установок
В Забайкалье поздравят с днём рождения нацпарк
В Забайкалье поздравят с днём рождения нацпарк
Общество, 20.02.2021
Автор лучшего видеоролика-поздравления получит памятный подарок
В Иркутске прошёл областной турнир по хоккею с мячом
В Иркутске прошёл областной турнир по хоккею с мячом
Общество, 20.02.2021
В соревнованиях приняли участие юношеские команды профессиональных образовательных организаций региона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^