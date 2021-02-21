С жительницы Бурятии взыскали более 45 тысяч рублей ущерба

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ущерб причинён преступлением



В декабре 2020 года жительницу Бурятии суд признал виновной в краже и мошенничестве. Ущерб составил более 45 тысяч рублей. Однако причинённый ущерб женщина добровольно не возместила.



16 февраля судом было рассмотрено гражданское дело о взыскании материального ущерба.



- Заочным решением суда исковые требования удовлетворены, взыскан материальный ущерб, причинённый преступлением, в размере 45 258,84 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1557,77 рублей, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.



Решение не вступило в законную силу.

