Кража произошла в кафе
17 февраля в полицию обратился 20-летний студента колледжа Улан-Удэ с заявлением о краже сотового телефона и снятии денег с банковского счёта. Молодой человек рассказал, что 15 февраля он находился в кафе города со своими друзьями. Сотовый телефон у него лежал в заднем кармане брюк. В процессе застолья молодой человек обнаружил пропажу гаджета.
Молодой человек заявил в полицию после того, как обнаружил перевод денежных средств со своего счёта. Общий ущерб составил 16 тысяч рублей.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСО уголовного розыска УМВД России по Улан-Удэ задержан 19-летний улан-удэнец, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Следствием установлено, что парень, выходя из кафе в тамбуре приметил молодого человека, у которого выглядывал сотовый телефон из заднего кармана брюк. Он незаметно вынул его и поспешил покинуть место преступления.
В соседнем дворе он проверил телефон, но не смог войти в него из-за пин-кода. Тогда он вынул сим-карту и вставил в свой смартфон, а затем с помощью услуги «мобильный банк» перевёл шесть тысяч рублей своему брату.
Сотовый телефон изъят у преступника. Также он вернул потерпевшему все деньги.
Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.
Улан-удэнец украл телефон и деньги у студента
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ближайшая пожарная часть расположена в 30 км
Момент кражи попал на видео
Уполномоченный по правам человека сообщила о состоянии здоровья Надежды Низовкиной
Мужчина распивал спиртное в вагоне поезда
Предприниматель признан виновным в контрабанде крупной партии леса
Соревнования пройдут 22 февраля
Праздничный салют начнётся в 21:00 23 февраля
В Улан-Удэ днём до -16
В тренировках приняли участие расчёты шести гаубиц Д-30 и двух салютных установок
Автор лучшего видеоролика-поздравления получит памятный подарок
В соревнованиях приняли участие юношеские команды профессиональных образовательных организаций региона
В конкурсных мероприятиях приняли участие более 800 учащихся
Праздничная программа будет посвящена Дню защитника Отечества
Стартовала программа по вывозу ТКО для одиноких инвалидов и престарелых
Учреждение введут в эксплуатацию уже в этом году