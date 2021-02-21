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Улан-удэнец украл телефон и деньги у студента

Улан-удэнец украл телефон и деньги у студента
Общество,  Фото:pixabay.com
Кража произошла в кафе

17 февраля в полицию обратился 20-летний студента колледжа Улан-Удэ с заявлением о краже сотового телефона и снятии денег с банковского счёта. Молодой человек рассказал, что 15 февраля он находился в кафе города со своими друзьями. Сотовый телефон у него лежал в заднем кармане брюк. В процессе застолья молодой человек обнаружил пропажу гаджета.

Молодой человек заявил в полицию после того, как обнаружил перевод денежных средств со своего счёта. Общий ущерб составил 16 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСО уголовного розыска УМВД России по Улан-Удэ задержан 19-летний улан-удэнец, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Следствием установлено, что парень, выходя из кафе в тамбуре приметил молодого человека, у которого выглядывал сотовый телефон из заднего кармана брюк. Он незаметно вынул его и поспешил покинуть место преступления.

В соседнем дворе он проверил телефон, но не смог войти в него из-за пин-кода. Тогда он вынул сим-карту и вставил в свой смартфон, а затем с помощью услуги «мобильный банк» перевёл шесть тысяч рублей своему брату.

Сотовый телефон изъят у преступника. Также он вернул потерпевшему все деньги.

Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.
кража
 
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