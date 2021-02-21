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Добровольцы Кяхтинского района Бурятии получили мобильный комплекс

Добровольцы Кяхтинского района Бурятии получили мобильный комплекс
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Ближайшая пожарная часть расположена в 30 км

Добровольцы Кяхтинского района Бурятии получили мобильный комплекс. В этом мобильном комплексе есть всё необходимое для тушения пожаров. Это, прежде всего, боевая одежда – шесть комплектов, мотопомпа, набор пожарных рукавов, все приспособления, которые нужны для подачи огнетушащих средств в очаг пожара.

- В первую очередь место дислокации мобильного комплекса определялось отдалённостью населённого пункта от подразделений противопожарной службы. Выбор пал на сельское поселение «Зарянское» в Кяхтинском районе, которое расположено в 30 километрах от ближайшей пожарной части. Благодаря этому мобильному посту будет обеспечено прикрытие сразу двух населённых пунктов, - рассказала председатель Бурятского республиканского отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество» Наталья Леонова.

Как рассказала глава сельского поселения «Зарянское» Светлана Асеева, в сельском поселении есть своя добровольная пожарная команда, состоящая из пяти местных жителей.

- Благодаря мобильному комплексу будет усилена защищённость домовладений, объектов и лесов, - отметила Светлана Асеева.

Это уже второй мобильный комплекс, переданный в пользование добровольцам Бурятии. Первый комплект оборудования уже третий год служит на страже станции Мостовой, где уже успел доказать свою полезность в борьбе с огнём. Однако на этом поддержка добровольцев не заканчивается.

- МЧС России оказывает всестороннюю поддержку добровольным объединениям Бурятии. Помощь оказывается в рамках передачи высвобождаемой техники и выделения дополнительных субсидий, либо в рамках передачи таких мобильных комплексов во взаимодействии с БРО «ВДПО», которые поступают на вооружение в добровольную пожарную охрану, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии по Государственной противопожарной службе Андрей Боркин.

Добровольческое направление активно развивается в Бурятии в последние годы. На сегодня в республике успешно функционирует Байкальский ресурсный центр как общественный институт объединения добровольцев и волонтёров, он включает в себя сразу несколько общественных организаций. Направление деятельности данных организаций не ограничивается противопожарной службой, работа проводится и в других важных направлениях, связанных со сферой культуры безопасности, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и поиском пострадавших, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС. 
МЧС
 
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