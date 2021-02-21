Улан-удэнец украл забытое в аптеке портмоне





14 февраля в полицию обратился 57-летний улан-удэнец. Он заявил, что неизвестный в аптеке на улице Терешковой украл портмоне с документами, с банковской картой и 13 тысяч рублей наличными.Следователем установлено, что потерпевший вечером 14 февраля пришёл в аптеку за лекарством для ребёнка. Рассчитавшись, он покинул аптеку, при этом забыв портмоне на подставке для сумок. Чуть позже мужчина обнаружил пропажу и понял, что забыл портмоне в аптеке. Вернувшись, он не нашёл его на оставленном месте. Тогда мужчина позвонил в полицию.Полицейские просмотрели записи с камеры видеонаблюдения в аптеке. На кадрах было видно, как преступник после ухода владельца портмоне совершает кражу.- В результате проведённых сотрудниками полиции мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 41-летний горожанин. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Украденное изъято.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.