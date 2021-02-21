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Улан-удэнец украл забытое в аптеке портмоне

Улан-удэнец украл забытое в аптеке портмоне
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Момент кражи попал на видео

14 февраля в полицию обратился 57-летний улан-удэнец. Он заявил, что неизвестный в аптеке на улице Терешковой украл портмоне с документами, с банковской картой и 13 тысяч рублей наличными.

Следователем установлено, что потерпевший вечером 14 февраля пришёл в аптеку за лекарством для ребёнка. Рассчитавшись, он покинул аптеку, при этом забыв портмоне на подставке для сумок. Чуть позже мужчина обнаружил пропажу и понял, что забыл портмоне в аптеке. Вернувшись, он не нашёл его на оставленном месте. Тогда мужчина позвонил в полицию.

Полицейские просмотрели записи с камеры видеонаблюдения в аптеке. На кадрах было видно, как преступник после ухода владельца портмоне совершает кражу.

- В результате проведённых сотрудниками полиции мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 41-летний горожанин. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Украденное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.

кража
 
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