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В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 33 тысячи

В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 33 тысячи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В республике зарегистрировано более 700 летальных случаев

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 21 февраля в Бурятии зарегистрировано 33 020 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 105 человек. 

54% (17 446) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 105 новых случаев COVID-19: 82 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Всего выздоровели от COVID-19 – 30719 человек, в том числе – 129 за последние сутки. Дополнительно снято с наблюдения 46 пациентов.

В стационарах получают лечение 731 пациент с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 495. В отделениях реанимации находится 72 пациента (из них старше 65 лет – 52), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 21.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1136 коек, занято – 731, свободно – 405 коек. Занятость коечного фонда составляет 64,3%.

Амбулаторное лечение проходят 868 пациентов с COVID-19, наблюдается 240 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 702 человека, два пациента скончались за последние сутки.

Круг контактных лиц составляет 1585 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных в Бурятии продлили до полуночи.
коронавирус профилактика
 
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