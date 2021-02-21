Житель Иркутской области не смог подкупить полицейских

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Мужчина распивал спиртное в вагоне поезда



58-летний житель города Бирюсинска Иркутской области в пассажирском поезде употреблял спиртное в вагоне, тем самым он совершил, административное правонарушение. Во избежание ответственности мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере восьми тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество, которое наказывается лишением свободы на срок до 1 года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

