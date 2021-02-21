В Улан-Удэ осудили «лесного» контрабандиста

Предприниматель признан виновным в контрабанде крупной партии леса



В Улан-Удэ собранные следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России доказательства легли в основу обвинительного приговора местному предпринимателю. Он признан виновным по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта незаконно заготовленной древесины», ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой».



Следствием и судом установлено, что подсудимый, руководя организованной группой, в период с 2017 по 2018 годы организовал приобретение, хранение, перевозку железнодорожным транспортом и сбыт незаконно заготовленной древесины в Китай.



Преступниками было незаконно экспортировано 6,7 тыс. куб. м. леса общей стоимостью более 40 млн. рублей.



- Октябрьский районный суд Улан-Удэ с учётом позиции государственного обвинителя Бурятской транспортной прокуратуры признал его виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,6 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



Приговор в законную силу не вступил.

