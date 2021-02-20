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В Бурятии пограничник и сельчанин спасли бабушку

В Бурятии пограничник и сельчанин спасли бабушку
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожилую женщину спасли из полыхающего дома

В преддверии Дня защитника Отечества состоялось награждение двух молодых людей, которые 23 января при пожаре в двухквартирном доме в городе Кяхта спасли пожилую женщину. В присутствии караула пожарных им торжественно были вручены грамоты Противопожарной службы Бурятии за спасение человека при пожаре.

Героями оказались сотрудник Пограничного управления УФСБ России по Бурятии Анатолий Большаков и местный житель Владимир Макаров.

- Где-то после обеда я с семьёй направлялся к родителям. Подъезжая к дому родителей, я увидел, что горит крыша. Развернулся и увидел, что очаг возгорания идёт, идёт очень сильный дым со стороны второй квартиры, где-то около веранды. Открыл калитку, хотел зайти в дом и увидел, что там сильное задымление. После этого я подошёл к окну и постучал. Там увидел бабушку, что стоит. Подошёл второй, который со мной был, я разбил окно, начали убирать стекло, вытащили бабушку и завели её в соседний дом, - рассказал Анатолий Большаков.



В пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Бурятии сообщали, что на службе Анатолий зарекомендовал себя, как порядочный и смелый человек.

Спасённая бабушка живёт по соседству с Владимиром Макаровым, и они регулярно пересекаются.

- Здороваемся с ней, она мне «спасибо» сказала, всё нормально. Я говорю: «Не за что. Нормально всё, обошлось», - рассказывает Владимир.

Анатолий и Владимир героями себя не считают. «Так, думаю, поступить должен каждый», - комментируют они.

Однако в пожарной охране считают иначе.

- Нужно иметь большую силу духа, смелость и человеколюбие, чтобы спасти другого человека. И далеко не каждый способен на это. Анатолий Геннадьевич и Владимир Валерьевич при спасении беззащитной женщины действовали решительно, слаженно и смело. Они настоящие герои, – говорит директор ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» Сергей Андриевский.
спасение пожар пограничное управление
 
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