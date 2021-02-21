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В Бурятии слабые метели

В Бурятии слабые метели
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём до -16

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 февраля по республике ночью в большинстве районов снег, днём местами слабый снег. Ветер северо-западный 7-12, ночью местами порывы до 17-22 м/с, позёмка, слабые метели, днём местами до 18 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, днём -11,-16, по северу -19,-24.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12, ночью порывы до 18 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -14,-16.
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