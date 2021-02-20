Скончался известный в Бурятии нарколог

Константину Васильеву было 74 года
19 февраля не стало Константина Лукьяновича Васильева, заслуженного врача Бурятии, врача психиатра-нарколога республиканского наркологического диспансера.
Константин Лукьянович родился 23 ноября 1946 года в селе Орлок Осинского района Иркутской области. Начал трудовую деятельность в 1971 году в Иркутской областной психоневрологической больнице в должности санитара. После окончания Иркутского государственного медицинского института в 1973 году начал работу в должности младшего научного сотрудника, врача-отоларинголога Ангарского НИИ гигиены труда и профзаболеваний в Ангарске. В системе здравоохранения Бурятии начал работать с 1981 года.
В течение многих лет, с 1984 года по 2006 год, возглавлял Кыренскую центральную районную больницу, санаторий «Саяны», Толтойскую участковую больницу, Заиграевскую центральную районную больницу.
После выхода на заслуженный отдых, с марта 2009 года работал в республиканском наркологическом диспансере в должности врача психиатра-нарколога.
- Константин Лукьянович являлся опытным и очень грамотным врачом, старшим наставником для многих коллег. Пользовался огромным авторитетом в коллективе, доброжелательный и чуткий коллега и друг. Константин Лукьянович – врач от бога, профессионал высокого уровня, грамотный управленец. К пациентам всегда проявлял индивидуальный подход, искренне сопереживал им. Непрерывно повышал свою квалификацию, постоянно учился, знакомился с новыми подходами и методами лечения. Наш коллега - пример профессионального долголетия, ровно полвека посвятил медицине, пример высокой компетенции и активной жизненной позиции, - отметили в минздраве Бурятии.
За добросовестный труд был награжден грамотами минздрава России, минздрава Бурятии, администрации Улан-Удэ и учреждений, имеет почётное звание «Заслуженный врач Республики Бурятия», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», медаль «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия I степени».
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