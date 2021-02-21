В Иркутской области пробегут лыжный «Ангарский марафон»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования пройдут 22 февраля



В понедельник, 22 февраля, в 11:45 на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский», расположенном в Ангарском городском округе Иркутской области, состоится официальное открытие лыжного марафона «Стройкомплекс БАМ Ангарский марафон». Для участия в спортивном празднике уже зарегистрировано 470 лыжников из восьми регионов России.



Выдача стартовых пакетов участников и дополнительная регистрация (только 25 свободных слотов на дистанцию 5 км) пройдёт в здании комплекса с 9:00 до 11:30.



В программе марафона:

11:45 – официальное открытие

12:00 – старт на дистанции «Марафон» 50 км

12:03 – старт на дистанции «Лайт-марафон» 30 км

12:06 – старт на дистанции «Мини-марафон» 20 км

12:10 – старт лыжной гонки на дистанции 5 км

13:00 – награждение победителей, призёров и самых юных участников на дистанции 5 км

15:30 – награждение победителей и призёров на основных дистанциях



Финишный коридор открыт до 17:00, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



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