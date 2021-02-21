 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 февраля

20 февраля

19 февраля

Популярное

В Иркутской области пробегут лыжный «Ангарский марафон»

В Иркутской области пробегут лыжный «Ангарский марафон»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования пройдут 22 февраля

В понедельник, 22 февраля, в 11:45 на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский», расположенном в Ангарском городском округе Иркутской области, состоится официальное открытие лыжного марафона «Стройкомплекс БАМ Ангарский марафон». Для участия в спортивном празднике уже зарегистрировано 470 лыжников из восьми регионов России.

Выдача стартовых пакетов участников и дополнительная регистрация (только 25 свободных слотов на дистанцию 5 км) пройдёт в здании комплекса с 9:00 до 11:30.

В программе марафона:
11:45 – официальное открытие
12:00 – старт на дистанции «Марафон» 50 км
12:03 – старт на дистанции «Лайт-марафон» 30 км
12:06 – старт на дистанции «Мини-марафон» 20 км
12:10 – старт лыжной гонки на дистанции 5 км
13:00 – награждение победителей, призёров и самых юных участников на дистанции 5 км
15:30 – награждение победителей и призёров на основных дистанциях

Финишный коридор открыт до 17:00, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
спорт марафон лыжные гонки лыжный марафон лыжный спорт Иркутская область Ангарск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите дадут 30 залпов в честь Дня защитника Отечества
В Чите дадут 30 залпов в честь Дня защитника Отечества
Общество, 21.02.2021
Праздничный салют начнётся в 21:00 23 февраля
В Бурятии слабые метели
В Бурятии слабые метели
Общество, 21.02.2021
В Улан-Удэ днём до -16 
В Улан-Удэ отрепетировали салют в честь Дня защитника Отечества
В Улан-Удэ отрепетировали салют в честь Дня защитника Отечества
Общество, 20.02.2021
В тренировках приняли участие расчёты шести гаубиц Д-30 и двух салютных установок
В Забайкалье поздравят с днём рождения нацпарк
В Забайкалье поздравят с днём рождения нацпарк
Общество, 20.02.2021
Автор лучшего видеоролика-поздравления получит памятный подарок
В Иркутске прошёл областной турнир по хоккею с мячом
В Иркутске прошёл областной турнир по хоккею с мячом
Общество, 20.02.2021
В соревнованиях приняли участие юношеские команды профессиональных образовательных организаций региона
В Бурятии завершился первый этап фестиваля «На Великом Чайном пути»
В Бурятии завершился первый этап фестиваля «На Великом Чайном пути»
Общество, 20.02.2021
В конкурсных мероприятиях приняли участие более 800 учащихся
На вокзале Читы прозвучат патриотические песни
На вокзале Читы прозвучат патриотические песни
Общество, 20.02.2021
Праздничная программа будет посвящена Дню защитника Отечества
В Иркутске вывезут мусор из домов маломобильных граждан
В Иркутске вывезут мусор из домов маломобильных граждан
Общество, 20.02.2021
Стартовала программа по вывозу ТКО для одиноких инвалидов и престарелых
В строящейся школе Улан-Удэ устанавливают спортивное оборудование
В строящейся школе Улан-Удэ устанавливают спортивное оборудование
Общество, 20.02.2021
Учреждение введут в эксплуатацию уже в этом году
В Забайкалье завершился «Марафон благопожеланий»
В Забайкалье завершился «Марафон благопожеланий»
Общество, 20.02.2021
Акция в честь Сагаалгана объединила участников из разных уголков России
В Иркутске открылся фестиваль «Звёзды на Байкале»
В Иркутске открылся фестиваль «Звёзды на Байкале»
Общество, 20.02.2021
В течение 10 дней 350 музыкантов дадут 12 концертов
Каратисты Бурятии выиграли 28 медалей кубка Иркутска
Каратисты Бурятии выиграли 28 медалей кубка Иркутска
Общество, 20.02.2021
У спортсменов 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград
Шахматисты Агинского округа успешно выступили в Белграде
Шахматисты Агинского округа успешно выступили в Белграде
Общество, 20.02.2021
В Сербии завершился первый этап турнира Radnickichess - 2021

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^