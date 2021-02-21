Соревнования пройдут 22 февраля
В понедельник, 22 февраля, в 11:45 на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский», расположенном в Ангарском городском округе Иркутской области, состоится официальное открытие лыжного марафона «Стройкомплекс БАМ Ангарский марафон». Для участия в спортивном празднике уже зарегистрировано 470 лыжников из восьми регионов России.
Выдача стартовых пакетов участников и дополнительная регистрация (только 25 свободных слотов на дистанцию 5 км) пройдёт в здании комплекса с 9:00 до 11:30.
В программе марафона:
11:45 – официальное открытие
12:00 – старт на дистанции «Марафон» 50 км
12:03 – старт на дистанции «Лайт-марафон» 30 км
12:06 – старт на дистанции «Мини-марафон» 20 км
12:10 – старт лыжной гонки на дистанции 5 км
13:00 – награждение победителей, призёров и самых юных участников на дистанции 5 км
15:30 – награждение победителей и призёров на основных дистанциях
Финишный коридор открыт до 17:00, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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В Иркутской области пробегут лыжный «Ангарский марафон»
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