Горсовет Улан-Удэ поздравил с Днём защитника Отечества

Российским солдатам и офицерам пожелали успешной службы



23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил с праздником горожан и военнослужащих. В поздравлении говорится:



«Дорогие ветераны! Военные российской армии! Уважаемые жители Улан-Удэ! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с Днём защитника Отечества!



Сегодня мы чествуем ветеранов войн, участников локальных боевых действий и миротворческих операций. Благодарим всех, кто профессионально и ответственно противостоит глобальным угрозам современности.



В то же время 23 февраля празднуют в каждой семье, ведь мужчина, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего опора для родных и близких. И все мы своим трудом вносим свой вклад в укрепление страны.



Желаю вам новых профессиональных и жизненных побед. Мира, благополучия, успехов! Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам!»

