В Улан-Удэ отрепетировали салют в честь Дня защитника Отечества

В тренировках приняли участие расчёты шести гаубиц Д-30 и двух салютных установок
Военнослужащие внештатного салютного дивизиона подразделения артиллерии Восточного военного округа и воздушно-десантных войск, дислоцированных в Бурятии, провели тренировку по подготовке праздничного салюта.
Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии армии, артиллеристы отработали слаженность действий номеров расчётов шести гаубиц Д-30 и двух установок для запуска салютных выстрелов. В тренировке приняли участие наиболее опытные военнослужащие.
- Нештатный салютный дивизион ВВО укомплектован новыми салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ. Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра: от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Шумовое сопровождение салюта залпами из 122-мм гаубиц Д-30, обеспечивает гаубичная артиллерийская батарея от гвардейского десантно-штурмового соединения.
Напомним, что праздничный салют в Улан-Удэ состоится 23 февраля в 21:00 по местному времени, в небо столицы Бурятии будет выпущено свыше 300 фейерверочных изделий типа «Ассоль».
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