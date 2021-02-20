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В Бурятии колледж опровергает принуждение к вакцинации от ковида

В Бурятии колледж опровергает принуждение к вакцинации от ковида
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Представители Татауровского филиала колледжа отреагировали на скандал вокруг вакцинации

Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня утром уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила о жалобах педагогов Татауровского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса. Со слов обратившихся Жамбалова рассказала о принуждении сотрудников колледжа к вакцинации от коронавируса. Приводила бурятский омбудсмен и сообщение из Viber, в котором говорилось о недопуске к работе сотрудников, не поставивших прививки от ковида. Юлия Жамбалова заявила, что подобного рода принуждения недопустимы.

После публикаций в «Байкал-Dailу» обратились представители Татауровского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса. Они опровергают данные жалобы.

«Мы, коллектив Татауровского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса, прочитали о том, что руководство принуждает, вплоть до отстранения от работы, к постановке прививки от ковида. Считаем, что данное сообщение не соответствует действительности», - говорится в обращении представителей учебного заведения.

В Татауровском филиале колледжа заявили, что «никакого принуждения не было». «Руководство ведёт разъяснительную работу, объясняя последствия от непостановки прививки от ковида», - говорят они.

Под соответствующим обращением поставили подписи 22 сотрудника. 

В свою очередь, бурятский омбудсмен готовит обращение по данному поводу в прокуратуру. 
коронавирус колледж
 
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