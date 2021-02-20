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В Бурятии сельчане вытащили застрявший автобус

В Бурятии сельчане вытащили застрявший автобус
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Автобусы всё чаще стали застревать в снегу

Вследствие недавнего шторма в селе Барыкино Тарбагатайского района Бурятии в нескольких местах занесло снегом дорогу. Из-за этого утром 19 февраля проезжающий через село рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет. Автобус не смог выехать из снежного плена, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Эвакуировать транспорт на дорогу не получилось ни с помощью автомобиля, ни с помощью трактора. Тогда на помощь пришли сельчане, в том числе добровольный пожарный Иван Попов, который прибыл на пожарном автомобиле.

Закрепив засевший в снегу транспорт тросом за автомобиль, добровольный пожарный и местные жители вытолкали автобус на дорогу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне утром рейсовый автобус с 14 пассажирами засел в снегу на заметённой дороге в Баргузинском районе. На помощь пришли пожарные. 
автобус
 
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