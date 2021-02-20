Автобусы всё чаще стали застревать в снегу
Вследствие недавнего шторма в селе Барыкино Тарбагатайского района Бурятии в нескольких местах занесло снегом дорогу. Из-за этого утром 19 февраля проезжающий через село рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет. Автобус не смог выехать из снежного плена, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Эвакуировать транспорт на дорогу не получилось ни с помощью автомобиля, ни с помощью трактора. Тогда на помощь пришли сельчане, в том числе добровольный пожарный Иван Попов, который прибыл на пожарном автомобиле.
Закрепив засевший в снегу транспорт тросом за автомобиль, добровольный пожарный и местные жители вытолкали автобус на дорогу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне утром рейсовый автобус с 14 пассажирами засел в снегу на заметённой дороге в Баргузинском районе. На помощь пришли пожарные.
В Бурятии сельчане вытащили застрявший автобус
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На зимний Байкал приехала блогер, на которую подписано семь миллионов человек
Представители Татауровского филиала колледжа отреагировали на скандал вокруг вакцинации
Автобусы всё чаще стали застревать в снегу
На республику обрушатся 40-градусные морозы
Бристольский международный кинофестиваль – один из самых быстрорастущих в Великобритании
Стоимость доставки и монтажа составила 4,5 млн рублей
Палец опух, и кольцо снять никак не удавалось
В Бурятии назвали лучшее отделение службы приставов
Занятия коснулись пяти тысяч детей
Массовый старт будет на дистанции 2021 метр
Пшено оказалось вовсе с истёкшим сроком годности
Температура воздуха в этот день на улице опустилась до минус 30
Баннер находится в самом центре Москвы
Число случаев заражений ковидом подошло к 33 тысячам
По словам педагогов, руководство угрожает недопуском на работу