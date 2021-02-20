Стартовала программа по вывозу ТКО для одиноких инвалидов и престарелых
В Иркутске инициирована реализация программы по вывозу твёрдых коммунальных отходов для маломобильных групп граждан. Её целью станет вывоз ТКО непосредственно от домовладений одиноко проживающих потребителей, которые в силу немощности или наличия заболеваний не в состоянии самостоятельно доставить отходы до ближайшей контейнерной площадки.
По информации регионального оператора, на такую услугу могут рассчитывать инвалиды 2-4 группы, граждане старше 75 лет, а также одинокие люди, которые временно потеряли мобильность. Для получения услуги необходимо предоставить сканы паспорта потребителя, справку об инвалидности или медицинскую справку о временной потере мобильности, а также сведения о проживающих в домовладении (не более одного человека).
Документы с указанием контактных данных следует направлять на электронную почту регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск» (contact@rtneo-irk.ru, dispetcher@groupstp.ru). Кроме этого, заявку можно оставить на сайте организации, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске вывезут мусор из домов маломобильных граждан
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