Ещё одну награду завоевала на первенстве страны его землячка
Иркутские спортсмены выиграли серебряную и бронзовую медали на чемпионате и первенстве России по джиу-джитсу. Соревнования проходили с 11 по 14 февраля в Санкт-Петербурге.
Команду Иркутской области представляли пять человек. Из них четыре спортсмена участвовали в первенстве страны, один – в чемпионате России.
По итогам мастер спорта России Роман Лукашевич занял второе место на чемпионате страны. Среди девушек до 14 лет бронзовым призёром первенства России стала София Готальская. Спортсменка тренируется в спортивном клубе «Легион» у Леонида Готальского, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутянин выиграли медаль на чемпионате России по джиу-джитсу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Олег Матыцин посетил Иволгинский дацан в Бурятии
В финале приняло участие 15 конкурсантов
В Улан-Удэ завершается турнир памяти профессора Санданова
Улицы города от снега убирают 60 единиц спецтехники
Пожилую женщину спасли из полыхающего дома
«Люди не знают, где взять проверенную информацию, боятся сразу обращаться в больницу», - отмечает девушка
Константину Васильеву было 74 года
23 февраля пройдёт всероссийская акция «Защитим память героев»
На зимний Байкал приехала блогер, на которую подписано семь миллионов человек
Представители Татауровского филиала колледжа отреагировали на скандал вокруг вакцинации
Автобусы всё чаще стали застревать в снегу
На республику обрушатся 40-градусные морозы
Бристольский международный кинофестиваль – один из самых быстрорастущих в Великобритании
Стоимость доставки и монтажа составила 4,5 млн рублей
Палец опух, и кольцо снять никак не удавалось