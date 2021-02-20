Иркутянин выиграли медаль на чемпионате России по джиу-джитсу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Ещё одну награду завоевала на первенстве страны его землячка



Иркутские спортсмены выиграли серебряную и бронзовую медали на чемпионате и первенстве России по джиу-джитсу. Соревнования проходили с 11 по 14 февраля в Санкт-Петербурге.



Команду Иркутской области представляли пять человек. Из них четыре спортсмена участвовали в первенстве страны, один – в чемпионате России.



По итогам мастер спорта России Роман Лукашевич занял второе место на чемпионате страны. Среди девушек до 14 лет бронзовым призёром первенства России стала София Готальская. Спортсменка тренируется в спортивном клубе «Легион» у Леонида Готальского, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

