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Иркутянин выиграли медаль на чемпионате России по джиу-джитсу

Иркутянин выиграли медаль на чемпионате России по джиу-джитсу
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Ещё одну награду завоевала на первенстве страны его землячка

Иркутские спортсмены выиграли серебряную и бронзовую медали на чемпионате и первенстве России по джиу-джитсу. Соревнования проходили с 11 по 14 февраля в Санкт-Петербурге.

Команду Иркутской области представляли пять человек. Из них четыре спортсмена участвовали в первенстве страны, один – в чемпионате России.

По итогам мастер спорта России Роман Лукашевич занял второе место на чемпионате страны. Среди девушек до 14 лет бронзовым призёром первенства России стала София Готальская. Спортсменка тренируется в спортивном клубе «Легион» у Леонида Готальского, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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