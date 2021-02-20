В Улан-Удэ вручили звания и награды бурятским лучникам

Церемония прошла на открытии регионального центра по стрельбе из лука
В Улан-Удэ во время торжественного открытия регионального центра по стрельбе из лука прошло вручение наград бурятским лучникам, сообщает центр спортивной подготовки.
За личный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта Бурятии почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия» было присвоено:
- Спортсменке Центра спортивной подготовки, заслуженному мастеру спорта России Инне Степановой;
- Тренеру по стрельбе из лука спортивной школы олимпийского резерва №10 им. Г.Н.Манжуева», заслуженному мастеру спорта России Бальжиниме Цыремпилову;
- Тренеру по стрельбе из лука спортивной школы олимпийского резерва №10 им. Г.Н.Манжуева», заслуженному мастеру спорта России Наталье Эрдыниевой;
- Тренеру по стрельбе из лука спортивной школы олимпийского резерва №9, мастеру спорта России международного класса Жанне Тухаловой.
Награждение проводил глава республики Алексей Цыденов.
Удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта России» по стрельбе из лука из рук министра спорта России Олега Матыцина получили Сергей Хутаков, Алексей Золтуев, Александр Тармаков, Эрдэм Табаев, Сергей Цыренов, Иринчина Шобоева, Этигел Цыденов и Жаргал Сындеев. Удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта России международного класса» по стрельбе из лука были вручены спортсменам центра спортивной подготовки Светлане Гомбоевой и Цырену Балтакову.
За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта, благодарность министра спорта России вручили:
- Министру спорта и молодёжной политики Республики Бурятия Вячеславу Дамдинцурунову;
- Исполнительному директору дирекции чемпионата мира по боксу 2019 Сергею Куимову;
- Заместителю директора дирекции чемпионата мира по боксу 2019 Владимиру Иринчееву;
- Директору республиканской спортивно-адаптивной школы Буянто Цыренжапову;
- Заместителю директора дирекции спортивных сооружений Григорию Покровскому.
За личный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта Бурятии почётные грамоты республики вручили:
- Тренеру республиканской спортивной школы олимпийского резерва, заслуженному тренеру России, старшему тренеру по стрельбе из лука центра спортивной подготовки Константину Эрдыниеву;
- Тренеру республиканской спортивной школы олимпийского резерва, заслуженному тренеру России Александру Хамнагдаеву.
За безупречную и добросовестную работу, профессиональный подход к решению задач при строительстве регионального центра по стрельбе из лука коллективу ООО «Норд- Инвест».
За личный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта республики благодарность главы Бурятии вручили:
- Тренеру по стрельбе из лука спортивной школы олимпийского резерва №10, заслуженному тренеру России Гэрэлме Эрдыниевой;
- Тренеру по стрельбе из лука спортивной школы олимпийского резерва г. Гусиноозёрск Дулме Иринцеевой;
- Заслуженному работнику физической культуры и спорта России, заслуженному тренеру России Софье Халудоровой;
- Члену Бурятской федерации стрельбы из лука Цырен-Доржи Магакову.
За личный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта, медаль «За заслуги перед РБ» вручили президенту Российской федерации стрельбы из лука, заслуженному мастеру спорта СССР Владимиру Ешееву.
За личный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта Бурятии почётную грамоту Народного Хурала РБ вручили:
- Спортсмену Республиканской спортивно-адаптивной школы, спортсмену центра спортивной подготовки, мастеру спорта России международного класса Баиру Шигаеву;
- Тренеру по стрельбе из лука спортивной школы олимпийского резерва №15 «Динамо», заслуженному мастеру спорта СССР Ханде-Цырен Гомбожаповой;
- Тренеру по стрельбе из лука республиканской спортивно-адаптивной школы, заслуженному тренеру России, главному тренеру по стрельбе из лука (ПОДА) центра спортивной подготовки Цыденбалу Цыренжапову.
За вклад в развитие физической культуры, спорта высших достижений удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный тренер Республики Бурятия» вручили:
- Тренеру по стрельбе из лука спортивной школы олимпийского резерва №9, мастеру спорта России международного класса Жанне Тухаловой;
- Тренеру по стрельбе из лука спортивной школы олимпийского резерва г. Гусиноозёрск Дулме Иринцеевой.
За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта, памятные призы Олимпийского совета республики и Союза ветеранов спорта Бурятии вручили:
- Первому мастеру спорта международного класса по стрельбе из лука среди мужчин Аркадию Бутхаеву;
- Первому мастеру спорта международного класса по стрельбе из лука среди женщин Цыбикмит Бумбошкиной;
- Первой рекордсменке мира, обладательнице рекорда Гиннеса Янжиме Ошоровой;
- Первому чемпиону СССР по стрельбе из лука Борису Цыбикову;
- Первому заслуженному тренеру России по стрельбе из лука Шагдуржапу Хазагаеву;
- Заслуженному мастеру спорта СССР, чемпионке международных соревнований «Дружба-84» Светлане Гомбожаповой;
- Заслуженному работнику физической культуры РБ Виталию Игумнову;
- Директору спортивной школы олимпийского резерва №9 г. Улан-Удэ, заслуженному работнику физической культуры республики Юрию Васильеву.
В Улан-Удэ вручили звания и награды бурятским лучникам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Олег Матыцин посетил Иволгинский дацан в Бурятии
В финале приняло участие 15 конкурсантов
В Улан-Удэ завершается турнир памяти профессора Санданова
Улицы города от снега убирают 60 единиц спецтехники
Пожилую женщину спасли из полыхающего дома
«Люди не знают, где взять проверенную информацию, боятся сразу обращаться в больницу», - отмечает девушка
Константину Васильеву было 74 года
23 февраля пройдёт всероссийская акция «Защитим память героев»
На зимний Байкал приехала блогер, на которую подписано семь миллионов человек
Представители Татауровского филиала колледжа отреагировали на скандал вокруг вакцинации
Автобусы всё чаще стали застревать в снегу
На республику обрушатся 40-градусные морозы
Бристольский международный кинофестиваль – один из самых быстрорастущих в Великобритании
Стоимость доставки и монтажа составила 4,5 млн рублей
Палец опух, и кольцо снять никак не удавалось