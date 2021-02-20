Бурятию ждут морозные выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На республику обрушатся 40-градусные морозы



По данным Бурятского гидрометцентра, в праздничные выходные дни республику ждёт морозная погода. Местами столбик термометра опустится до -40 градусов.



Так, завтра, 21 февраля, по республике местами небольшой снег, ночью метели. Ветер северо-западный 7-12, ночью местами порывы до 17-22 м/с, позёмка, слабые метели, днём местами до 20 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, днём -11,-16, по северу -19,-24.



В понедельник, 22 февраля, прогнозируется усиление морозов, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах 12 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -35,-40, днём -12,-17, по юго-западу -6,-11, по крайнему северу -20,-25.



В День защитника Отечества, 23 февраля, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер ночью восточный 5-12 м/с, днём с переходом на северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -21,-26, местами -29,-34, по северу до -39, днём -9,-15, по северной половине -18,-23.





