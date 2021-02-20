 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 февраля

19 февраля

Популярное

Бурятию ждут морозные выходные

Бурятию ждут морозные выходные
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На республику обрушатся 40-градусные морозы

По данным Бурятского гидрометцентра, в праздничные выходные дни республику ждёт морозная погода. Местами столбик термометра опустится до -40 градусов.

Так, завтра, 21 февраля, по республике местами небольшой снег, ночью метели. Ветер северо-западный 7-12, ночью местами порывы до 17-22 м/с, позёмка, слабые метели, днём местами до 20 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, днём -11,-16, по северу -19,-24.

В понедельник, 22 февраля, прогнозируется усиление морозов, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах 12 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -35,-40, днём -12,-17, по юго-западу -6,-11, по крайнему северу -20,-25.

В День защитника Отечества, 23 февраля, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер ночью восточный 5-12 м/с, днём с переходом на северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -21,-26, местами -29,-34, по северу до -39, днём -9,-15, по северной половине -18,-23.


прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятию ждут морозные выходные
Бурятию ждут морозные выходные
Общество, 20.02.2021
На республику обрушатся 40-градусные морозы
Фильм иркутского режиссёра попал на фестиваль в Великобритании
Фильм иркутского режиссёра попал на фестиваль в Великобритании
Общество, 20.02.2021
Бристольский международный кинофестиваль – один из самых быстрорастущих в Великобритании
В 5 сёлах Бурятии открылись новые фельдшерско-акушерские пункты
В 5 сёлах Бурятии открылись новые фельдшерско-акушерские пункты
Общество, 20.02.2021
Стоимость доставки и монтажа составила 4,5 млн рублей
В Иркутской области спасатели освободили палец подростка от кольца
В Иркутской области спасатели освободили палец подростка от кольца
Общество, 20.02.2021
Палец опух, и кольцо снять никак не удавалось
Лучшие судебные приставы Бурятии трудятся в Мухоршибири
Лучшие судебные приставы Бурятии трудятся в Мухоршибири
Общество, 20.02.2021
В Бурятии назвали лучшее отделение службы приставов
Сотрудники МЧС активно работают в школах Бурятии
Сотрудники МЧС активно работают в школах Бурятии
Общество, 20.02.2021
Занятия коснулись пяти тысяч детей
Улан-удэнцев зовут на «Лыжню России-2021»
Улан-удэнцев зовут на «Лыжню России-2021»
Общество, 20.02.2021
Массовый старт будет на дистанции 2021 метр
В детсаду в Бурятии обнаружили просроченные продукты
В детсаду в Бурятии обнаружили просроченные продукты
Общество, 20.02.2021
Пшено оказалось вовсе с истёкшим сроком годности
В Иркутской области полицейские «прикурили» авто беременной женщины
В Иркутской области полицейские «прикурили» авто беременной женщины
Общество, 20.02.2021
Температура воздуха в этот день на улице опустилась до минус 30
В Бурятии педагогов принуждают к вакцинации от ковида
В Бурятии педагогов принуждают к вакцинации от ковида
Общество, 20.02.2021
По словам педагогов, руководство угрожает недопуском на работу
Гузеева всё же похвалила улан-удэнку после скандала на «Давай поженимся»
Гузеева всё же похвалила улан-удэнку после скандала на «Давай поженимся»
Общество, 20.02.2021
Вышла вторая часть передачи «Давай поженимся» с участием улан-удэнки, которую ведущая Гузеева обвинила во лжи
Улан-удэнец отделался предупреждением за отсутствие маски
Улан-удэнец отделался предупреждением за отсутствие маски
Общество, 20.02.2021
Суд рассмотрел протокол на безмасочника
Первый в России крытый лукодром открылся в Улан-Удэ
Первый в России крытый лукодром открылся в Улан-Удэ
Общество, 20.02.2021
Первые выстрелы на лукодроме сделали Инна Степанова и Бальжинима Цыремпилов. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с открытия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^