Фильм иркутского режиссёра попал на фестиваль в Великобритании









Бристольский международный кинофестиваль – один из самых быстрорастущих в Великобритании, стремящийся продвигать, признавать и поддерживать независимых кинематографистов по всему миру. Картина «Здесь живет музыка», посвящённая юбилею Иркутской областной филармонии, представлена в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм».



Победители четвёртого ежегодного кинофестиваля будут объявлены 2 октября 2021 года.



Документальный фильм Полины Степановой имеет впечатляющий список наград на международных кинофестивалях. Напомним, картина становилась победителем фестиваля в Румынии, серебряным призером кинофестивалей в Чехии, Сербии и голливудского кинофестиваля в Лос-Анджелесе, где также взяла бронзу в номинации «Лучший женский дебют». Фильм был заявлен в конкурсных программах кинофестивалей Франции, Германии, Польши, Индии, России. На кинофестивале в Кошице (Словакия) кинолента была удостоена награды «Почётное упоминание» за высокую художественную ценность. В номинации «Лучший постер» (дизайнер Мария Степанова) картина отмечена в Сербии и Кошице.



Также фильм стал лауреатом премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства и сибирской премии достойных дел «Глаголы Иркутского времени» в номинации «Снимать Иркутск».





Документальная картина «Здесь живёт музыка» (6+) иркутского режиссёра Полины Степановой вошла в конкурсную программу фестиваля независимого кино в Бристоле (Англия). Об этом сообщили в Иркутском областном кинофонде.