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В Забайкалье поздравят с днём рождения нацпарк

В Забайкалье поздравят с днём рождения нацпарк
Общество,  Фото:пресс-служба национального парка «Чикой»
Автор лучшего видеоролика-поздравления получит памятный подарок

Жителей Забайкальского края приглашают принять участие в акции «Национальный парк «Чикой», с днём рождения!». Для участия необходимо записать видеопоздравление и разместить в социальных сетях. Автор самого креативного видеоролика получит памятный подарок.

- Для участия в акции необходимо записать видеопоздравление и разместить в одной из социальных сетей или в официальной группе национального парка в Viber. Для публикации в Instagram - выложить видео с хештегами #нацпаркчикой и #поздравляемнацпаркчикой в личном открытом аккаунте с указанием авторства, и отметить аккаунт @natsparkchikoi. Для размещения в социальной сети «ВКонтакте» нужно вступить в сообщество национального парка «Чикой», разместить видеопоздравление с указанием авторства на своей странице с хештегами #нацпаркчикой, #поздравляемнацпаркчикой. Участники также смогут опубликовать видеопоздравление с указанием авторства в официальной группе национального парка «Чикой» в Viber, - сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

Акция продлится до 28 февраля включительно. Напомним, что в этот день национальному парку «Чикой» исполнится семь лет.

Возрастное ограничение 0+
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