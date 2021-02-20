В 5 сёлах Бурятии открылись новые фельдшерско-акушерские пункты

Общество, Фото: пресс-службы главы РБ

Стоимость доставки и монтажа составила 4,5 млн рублей



В сёлах Закаменского района Бурятии Харацай, Улекчин, Хуртага, Хамней и Бургуй с 17 февраля начали функционировать модульные здания медицинского назначения, стоимость доставки и монтажа которых составила 4,5 млн рублей. Строительство объектов велось по национальному проекту «Здравоохранение», разработанному и утверждённому во исполнение «майского» указа президента России Владимира Путина.



Кроме того, на эти средства пункты оснастили электроснабжением с выходом на резервное электроснабжение, отоплением, вентиляцией, канализацией, пожарной сигнализацией, водоснабжением из резервуара, водонагревателем, сантехникой и новым медицинским оборудованием.



- Сегодня прекрасный день – открытие пяти ФАПов в сёлах района. В России, Республике Бурятия и в Закаменском районе работают многие приоритетные проекты, один из которых «Здравоохранение», благодаря ему фельдшерско-акушерские пункты и были открыты. Важно отметить, что для населения они станут местом, где можно получить как первую медицинскую помощь, так и проводить регулярные профилактические мероприятия без выезда в Закаменск. Общими усилиями команды главы Республики Бурятия - Алексея Самбуевича Цыденова, команды главы Закаменского района - Сергея Валерьевича Гонжитова и депутатского корпуса, мы сумели прийти к таким высоким показателям в строительстве учреждений доврачебной медицинской помощи на местах, - подчеркнул в своём выступлении Александр Тудунов, первый заместитель руководителя администрации МО «Закаменский район».



Особую радость не могли скрыть местные жители:



- В советское время, когда все близлежащий колхозы были объединены в одно сельское поселение «Улекчинское», был построен первый ФАП, и там даже было родильное отделение. Все наши дети были рождены именно в том здании. Потом, здание пришло в ветхость, в 1983 году построили новое, но уже без родильного отделения. И вот почти более чем через 40 лет с того момента, у нас появился модульный ФАП с современным оборудованием. Мы особенно рады тому, что здесь, на месте, нам будут оказывать медицинскую помощь, консультировать и лечить нас, - делится впечатлениями Жамсаран Цырендоржиевич Гармаев, ветеран труда, старейшина села Улекчин.



В торжественный день гости приехали, как и полагается, с ценными подарками, которые также помогут улучшить материально-техническую базу медпунктов. От администрации МО «Закаменский район» подарком для каждого пяти ФАПов стало приобретение автономного дизельного генератора, сообщает пресс-службы главы РБ.

