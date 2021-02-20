 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 февраля

19 февраля

Популярное

В 5 сёлах Бурятии открылись новые фельдшерско-акушерские пункты

В 5 сёлах Бурятии открылись новые фельдшерско-акушерские пункты
Общество,  Фото:пресс-службы главы РБ
Стоимость доставки и монтажа составила 4,5 млн рублей

В сёлах Закаменского района Бурятии Харацай, Улекчин, Хуртага, Хамней и Бургуй с 17 февраля начали функционировать модульные здания медицинского назначения, стоимость доставки и монтажа которых составила 4,5 млн рублей. Строительство объектов велось по национальному проекту «Здравоохранение», разработанному и утверждённому во исполнение «майского» указа президента России Владимира Путина.

Кроме того, на эти средства пункты оснастили электроснабжением с выходом на резервное электроснабжение, отоплением, вентиляцией, канализацией, пожарной сигнализацией, водоснабжением из резервуара, водонагревателем, сантехникой и новым медицинским оборудованием.

- Сегодня прекрасный день – открытие пяти ФАПов в сёлах района. В России, Республике Бурятия и в Закаменском районе работают многие приоритетные проекты, один из которых «Здравоохранение», благодаря ему фельдшерско-акушерские пункты и были открыты. Важно отметить, что для населения они станут местом, где можно получить как первую медицинскую помощь, так и проводить регулярные профилактические мероприятия без выезда в Закаменск. Общими усилиями команды главы Республики Бурятия - Алексея Самбуевича Цыденова, команды главы Закаменского района - Сергея Валерьевича Гонжитова и депутатского корпуса, мы сумели прийти к таким высоким показателям в строительстве учреждений доврачебной медицинской помощи на местах, - подчеркнул в своём выступлении Александр Тудунов, первый заместитель руководителя администрации МО «Закаменский район».

Особую радость не могли скрыть местные жители:

- В советское время, когда все близлежащий колхозы были объединены в одно сельское поселение «Улекчинское», был построен первый ФАП, и там даже было родильное отделение. Все наши дети были рождены именно в том здании. Потом, здание пришло в ветхость, в 1983 году построили новое, но уже без родильного отделения. И вот почти более чем через 40 лет с того момента, у нас появился модульный ФАП с современным оборудованием. Мы особенно рады тому, что здесь, на месте, нам будут оказывать медицинскую помощь, консультировать и лечить нас, - делится впечатлениями Жамсаран Цырендоржиевич Гармаев, ветеран труда, старейшина села Улекчин.

В торжественный день гости приехали, как и полагается, с ценными подарками, которые также помогут улучшить материально-техническую базу медпунктов. От администрации МО «Закаменский район» подарком для каждого пяти ФАПов стало приобретение автономного дизельного генератора, сообщает пресс-службы главы РБ.
Бурятия правительство РБ Закаменский район медицина здравоохранение ФАП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В 5 сёлах Бурятии открылись новые фельдшерско-акушерские пункты
В 5 сёлах Бурятии открылись новые фельдшерско-акушерские пункты
Общество, 20.02.2021
Стоимость доставки и монтажа составила 4,5 млн рублей
В Иркутской области спасатели освободили палец подростка от кольца
В Иркутской области спасатели освободили палец подростка от кольца
Общество, 20.02.2021
Палец опух, и кольцо снять никак не удавалось
Лучшие судебные приставы Бурятии трудятся в Мухоршибири
Лучшие судебные приставы Бурятии трудятся в Мухоршибири
Общество, 20.02.2021
В Бурятии назвали лучшее отделение службы приставов
Сотрудники МЧС активно работают в школах Бурятии
Сотрудники МЧС активно работают в школах Бурятии
Общество, 20.02.2021
Занятия коснулись пяти тысяч детей
Улан-удэнцев зовут на «Лыжню России-2021»
Улан-удэнцев зовут на «Лыжню России-2021»
Общество, 20.02.2021
Массовый старт будет на дистанции 2021 метр
В детсаду в Бурятии обнаружили просроченные продукты
В детсаду в Бурятии обнаружили просроченные продукты
Общество, 20.02.2021
Пшено оказалось вовсе с истёкшим сроком годности
В Иркутской области полицейские «прикурили» авто беременной женщины
В Иркутской области полицейские «прикурили» авто беременной женщины
Общество, 20.02.2021
Температура воздуха в этот день на улице опустилась до минус 30
Коронавирус забрал жизни 700 жителей Бурятии
Коронавирус забрал жизни 700 жителей Бурятии
Общество, 20.02.2021
Число случаев заражений ковидом подошло к 33 тысячам
В Бурятии педагогов принуждают к вакцинации от ковида
В Бурятии педагогов принуждают к вакцинации от ковида
Общество, 20.02.2021
По словам педагогов, руководство угрожает недопуском на работу
Гузеева всё же похвалила улан-удэнку после скандала на «Давай поженимся»
Гузеева всё же похвалила улан-удэнку после скандала на «Давай поженимся»
Общество, 20.02.2021
Вышла вторая часть передачи «Давай поженимся» с участием улан-удэнки, которую ведущая Гузеева обвинила во лжи
Улан-удэнец отделался предупреждением за отсутствие маски
Улан-удэнец отделался предупреждением за отсутствие маски
Общество, 20.02.2021
Суд рассмотрел протокол на безмасочника
Первый в России крытый лукодром открылся в Улан-Удэ
Первый в России крытый лукодром открылся в Улан-Удэ
Общество, 20.02.2021
Первые выстрелы на лукодроме сделали Инна Степанова и Бальжинима Цыремпилов. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с открытия
В Бурятии проведут «Зимние забавы в Чивыркуе»
В Бурятии проведут «Зимние забавы в Чивыркуе»
Общество, 20.02.2021
Гостей ожидают соревнования по рыбалке, конкурсы и дог-спринт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^