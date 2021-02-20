В Улан-Удэ выбрали победителей школьного конкурса бурятской культуры

В финале приняло участие 15 конкурсантов



В столице Бурятии завершился второй городской конкурс «Бэлигтэй багша - Арюухан – Бэлиг 2021», посвящённый празднику Белого месяца. В гала-концерте финала приняли участие 15 конкурсантов: 5 педагогов, 5 мальчиков и 5 девочек.



Обладательницей титула «Бэрхэ Арюухан 2021» среди девочек стала Аюна Раднаева, учащаяся СОШ №52 (руководитель Туяна Шагдурова). В номинации «Лучшее исполнение народной песни» победила Сэсэг Доржиева (Станция юных техников, руководитель Ирина Фёдорова). Номинацию «Лучшее исполнение национального танца» выиграла Сарана Дамбаева, учащаяся СОШ №52 (руководитель Туяна Шагдурова). Номинация «Лучший дизайнерский костюм» покорилась Эржене Цыбденовой, учащаяся ООШ №23 (руководитель Гунсэма Ханхашанова). И номинация «За верность традициям» была присуждена Алине Емельяновой, СОШ №51 (руководитель Альбина Маланова).



Обладателем титула «Бэрхэ Бэлиг 2021» среди мальчиков стал Аюша Доржиев, учащийся СОШ №32 (руководитель Гэрэлма Ванзатова). Лучшим в исполнении национального танца был признан Намсарай Балданов, учащийся СОШ №49 (руководитель Елена Дашидондокова). Лучший дизайнерский костюм был у Суджаата Цыденова, учащегося СОШ №44 (руководитель Ирина Фёдорова). Награду за номинацию «За верность традициям» вручили Евгению Очирову, учащемуся СОШ №31 (руководитель Эржена Доржиева). И победителем в последней номинации стал Александр Санжинов, учащийся СОШ №44 (руководитель Ирина Фёдорова).



Титул «Бэлигтэй багша - 2021» среди педагогов получила Надежда Доржиева, педагог дополнительного образования улан-удэнского дома творчества «Форус». В номинации «Лучшее исполнение народной песни» победила Светлана Ломбоева, педагог СОШ №52. Номинацию «Лучшее исполнение национального танца» выиграла Туяна Соктоева, педагог СОШ №7. Лучший дизайнерский костюм был у Ирины Будаевой, педагога СОШ №49. И в номинации «За верность традициям» была награждена Альбина Маланова, педагог СОШ №51. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

