В Иркутской области спасатели освободили палец подростка от кольца

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Палец опух, и кольцо снять никак не удавалось



В городе Саянск Иркутской области спасатели оказали помощь подростку, освободив от кольца на пальце. Как пояснил мальчик, он надел кольцо, а через некоторое время палец сильно опух.



- В течение нескольких часов парень пытался снять его самостоятельно, но безуспешно. Родителям пришлось вызвать спасателей, которые провели почти ювелирную работу и освободили палец от кольца, - сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.



Родители поблагодарили сотрудников пожарно-спасательной службы за грамотную и оперативную помощь.

