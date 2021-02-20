Палец опух, и кольцо снять никак не удавалось
В городе Саянск Иркутской области спасатели оказали помощь подростку, освободив от кольца на пальце. Как пояснил мальчик, он надел кольцо, а через некоторое время палец сильно опух.
- В течение нескольких часов парень пытался снять его самостоятельно, но безуспешно. Родителям пришлось вызвать спасателей, которые провели почти ювелирную работу и освободили палец от кольца, - сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Родители поблагодарили сотрудников пожарно-спасательной службы за грамотную и оперативную помощь.
В Иркутской области спасатели освободили палец подростка от кольца
Общество, Фото:
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