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Лучшие судебные приставы Бурятии трудятся в Мухоршибири

Лучшие судебные приставы Бурятии трудятся в Мухоршибири
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии назвали лучшее отделение службы приставов

По итогам работы за прошлый год лучшим структурным подразделением УФССП по Бурятии признано Мухоршибирское районное отделение под руководством старшего судебного пристава Ирины Будаевой.

Второе место завоевал коллектив Курумканского районного отделения во главе с начальником отделения Касьяной Ивановой. В тройку лидеров также вошло Тарбагатайское районное отделение, возглавляемое старшим судебным приставом Вячеславом Рожковым.

- Итоговый рейтинг эффективности деятельности структурных подразделений складывается из различных параметров, среди которых основное внимание уделяется направлениям деятельности по организации исполнительного производства, организации установленного порядка деятельности судов, организации дознания и осуществления административной практики, - поясняют в УФССП. 
судебные приставы
 
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