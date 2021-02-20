Занятия коснулись пяти тысяч детей
В Бурятии специалисты МЧС продолжают проводить в школах занятия, на которых школьникам рассказывают о правилах поведения на водоёмах, возможных опасностях выхода на лёд и правильных действиях в случае провала под него.
Так, государственные инспекторы по маломерным судам побывали в Гремячинской, Онохойской, Новобрянской средних общеобразовательных школах.
- Профилактике культуры безопасности школьников уделяется особое внимание. Основная задача данных занятий – предупреждение происшествий на водоёмах с участием детей, формирование у них навыков безопасного поведения на воде, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николай Зайцев.
По завершению мероприятий учащимся вручают памятки с правилами безопасности. Всего с начала года было проведено более 200 занятий, на которых присутствовали больше пяти тысяч детей, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Сотрудники МЧС активно работают в школах Бурятии
Общество, Фото:
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