Сотрудники МЧС активно работают в школах Бурятии

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Занятия коснулись пяти тысяч детей



В Бурятии специалисты МЧС продолжают проводить в школах занятия, на которых школьникам рассказывают о правилах поведения на водоёмах, возможных опасностях выхода на лёд и правильных действиях в случае провала под него.



Так, государственные инспекторы по маломерным судам побывали в Гремячинской, Онохойской, Новобрянской средних общеобразовательных школах.



- Профилактике культуры безопасности школьников уделяется особое внимание. Основная задача данных занятий – предупреждение происшествий на водоёмах с участием детей, формирование у них навыков безопасного поведения на воде, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николай Зайцев.



По завершению мероприятий учащимся вручают памятки с правилами безопасности. Всего с начала года было проведено более 200 занятий, на которых присутствовали больше пяти тысяч детей, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

