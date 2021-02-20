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Улан-удэнцев зовут на «Лыжню России-2021»

Улан-удэнцев зовут на «Лыжню России-2021»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Массовый старт будет на дистанции 2021 метр

Всероссийская гонка «Лыжня России-2021» пройдёт завтра, 21 февраля на спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» на Верхней Берёзовке. «Лыжня России» состоится в Улан-Удэ в 16-й раз, сообщает управление по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.

В городских соревнованиях могут принять участие все жители города и республики без ограничений по возрасту. Участники в составе команды допускаются при наличии заявки с допуском врача и подписи ответственного лица организации. «Личники» до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Для самых маленьких участников проложат лыжню и наградят сладкими призами.

Дистанции соревнований пройдут в следующих категориях:

2021 м – массовый старт (для всех любителей лыжных гонок);
5 км - юноши и девушки 2003 г.р. и моложе;
10 км - мужчины и женщины 2002 г.р. и старше.

Регистрация и распределение участников по стартам с 10:00 – 12:50.

Затем:

13:00 – Парад открытия;
13:20 – Cтарт школьники: юноши и девушки до 17 лет;
13:50 – Старт взрослые: мужчины и женщины 18 лет и старше;
14:20 – Старт 5 км - юноши и девушки 2003 г.р. и моложе;
14:50 – Старт 10 км - мужчины и женщины 2002 г.р. и старше;
15:30 – Церемония награждения победителей после окончания каждого забега, закрытие.

Время забегов программы соревнований дано предварительно, возможно изменение в день проведения соревнований.

После окончания каждого забега победители будут награждены традиционными медалями, дипломами и памятными призами министерства спорта РФ.

Фоторепортаж с прошлогодней «Лыжни России» можно посмотреть по ссылке.


спорт лыжные гонки Лыжня России
 
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