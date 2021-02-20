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В Забайкалье завершился «Марафон благопожеланий»

В Забайкалье завершился «Марафон благопожеланий»
Общество,  Фото:пресс-служба ЦРБК Забайкальского края
Акция в честь Сагаалгана объединила участников из разных уголков России

В Забайкальском крае прошёл «Марафон благопожеланий». Акция в преддверии Нового года по лунному календарю собрала более 500 участников со всех уголков страны.

К проекту присоединились жители Агинского Бурятского округа, Ононского, Кыринского, Краснокаменского, Хилокского районов Забайкалья, Бурятии, Якутии, городов Иркутск, Санкт-Петербург, Сочи и Тольятти. Участники разместили видеозаписи с благопожеланиями-үреэлами на своих страницах в социальных сетях с хештегом #Уреэл75.

- Отрадно, что в акции приняли участие не только буряты, но и представители других национальностей. Поздравления набрали более 23500 просмотров. Многие участники были в национальных колоритных костюмах, с небесно-голубыми хадаками в знак уважения к своим землякам, - рассказали организаторы. - Это означает, что исконные традиции празднования Белого месяца, передаваясь из поколения в поколение, не утрачиваются, а ещё глубже осмысливаются и развиваются нашими современниками».

Напомним, по традиции в дни Сагаалгана нужно говоритьт друг другу благопожелания. По обычаю, это считается оберегом, подарком и поручительством за счастье, достаток и благополучие в жизни, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальский край Сагаалган акция благопожелания Агинский Бурятский округ
 
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