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В детсаду в Бурятии обнаружили просроченные продукты

В детсаду в Бурятии обнаружили просроченные продукты
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Пшено оказалось вовсе с истёкшим сроком годности

В детском саду «Росинка» Тарбагатайского района Бурятии выявили крупу с истёкшим сроком годности.

Детским садом закуплено 22,5 кг круп в ассортименте без соответствующей маркировки и документов, удостоверяющих качество и безопасность. А 5 кг пшена оказалось с истёкшим сроком годности и также без документов, подтверждающих посредством аккредитованной лаборатории возможность его дальнейшего использования.

- Кроме того, нарушен режим хранения крупы: относительная влажность воздуха в помещении составляла 81%, но, согласно маркировочным ярлыкам, крупы должны храниться при относительной влажности воздуха не более 70%, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18. КоАП РФ. Заведующей выдано предписание: предоставить документы, удостоверяющие качество и безопасность, утилизировать крупы без маркировочных ярлыков, с истекшим сроком хранения с предоставлением акта утилизации и в помещении, где хранится крупа, соблюдать и контролировать влажность воздуха.
Россельхознадзор детские сады
 
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