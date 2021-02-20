В детсаду в Бурятии обнаружили просроченные продукты

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Пшено оказалось вовсе с истёкшим сроком годности



В детском саду «Росинка» Тарбагатайского района Бурятии выявили крупу с истёкшим сроком годности.



Детским садом закуплено 22,5 кг круп в ассортименте без соответствующей маркировки и документов, удостоверяющих качество и безопасность. А 5 кг пшена оказалось с истёкшим сроком годности и также без документов, подтверждающих посредством аккредитованной лаборатории возможность его дальнейшего использования.



- Кроме того, нарушен режим хранения крупы: относительная влажность воздуха в помещении составляла 81%, но, согласно маркировочным ярлыкам, крупы должны храниться при относительной влажности воздуха не более 70%, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18. КоАП РФ. Заведующей выдано предписание: предоставить документы, удостоверяющие качество и безопасность, утилизировать крупы без маркировочных ярлыков, с истекшим сроком хранения с предоставлением акта утилизации и в помещении, где хранится крупа, соблюдать и контролировать влажность воздуха.

