У спортсменов 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград
Команда спортивного клуба «Чёрный пояс» из Бурятии успешно выступила на кубке Иркутска по кёкусин-кан каратэ-до, который прошёл 14 февраля 2021 года. Спортсмены завоевали 28 наград соревнований: 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Тренируют команду Алексей Фёдоров и Леонид Кондратьев.
Первые места по кумите (спаррингу) выиграли Цыдыпов Максим, Винникова Дарья, Шупенюк Алина, Цой Александра, Макушев Захар, Цыдыпова Эльвира, Светлов Мирослав, Шамякин Иван. Вторыми стали Жамсоева Туяна, Кузнецов Максим, Ижевский Кирилл и Червочкина Маргарита. Бронзовые награды получили Тихонов Михаил, Очирова Марина, Жамсоева Намжила, Кузнецов Никита, Спиридонов Никита и Лыгдунов Константин.
Золотые медали по ката завоевали Цыдыпов Максим, Отрашевский Марк, Цыдыпова Эльвира, Шамякин Иван и Сайдалиев Азат. «Серебро» досталось Винниковой Дарье, Тихонову Михаилу и Светлову Мирославу. Цой Александра и Очирова Арина стали бронзовыми призёрами.
Лучшим бойцом кубка был признан Шамякин Иван, а в номинации «За волю к победе победила Цыдыпова Эльвира, сообщает тренер спортсменов Алексей Фёдоров.
Каратисты Бурятии выиграли 28 медалей кубка Иркутска
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