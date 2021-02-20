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Коронавирус забрал жизни 700 жителей Бурятии

Коронавирус забрал жизни 700 жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число случаев заражений ковидом подошло к 33 тысячам

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 20 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 32 915. Из них 54% (17 390) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 107 жителей республики. Из них 85 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контрактные и лица, обследованные с профцелью.

Заболеваемость сохраняется на одном уровне. Для сравнения, в предыдущие дни суточный прирост больных был +103, +105, +102, +100, +102, +105 и т.д.

Число смертей среди больных коронавирусом с начала пандемии сегодня достигло 700. Накануне скончались ещё два пациента.

За всё время выздоровели 30 590 человек, или почти 93%. В том числе накануне вылечились 155 пациентов.

В стационарах республики сегодня получают лечение 727 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 504. В отделениях реанимации находится 81 пациент (из них старше 65 лет – 56), на ИВЛ 35 пациентов (из них старше 65-ти – 27).

Занятость коечного фонда составляет 57%.

Амбулаторное лечение проходят 898 пациентов с COVID-19. Наблюдается 208 человек.

Круг контактных лиц составляет 1475 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных в Бурятии продлили до полуночи.

На жителя Улан-Удэ, который был без маски в магазине, составили протокол; суд назначил ему предупреждение.

Педагоги Татауровского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса заявляют, что их принудительно заставляют ставить прививки от коронавируса. В ситуации разбирается бурятский омбудсмен.



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