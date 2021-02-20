Бурятские лучники победили на всероссийских соревнованиях

19 февраля в Улан-Удэ завершились личные финалы всероссийских соревнований памяти профессора Б.Д. Санданова по стрельбе из лука. Турнир проходит с 17 до 20 февраля в спортивном зале КСК «Дружба».Победителями и призёрами стали:

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