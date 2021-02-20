Бурятские лучники победили на всероссийских соревнованиях

19 февраля в Улан-Удэ завершились личные финалы всероссийских соревнований памяти профессора Б.Д. Санданова по стрельбе из лука. Турнир проходит с 17 до 20 февраля в спортивном зале КСК «Дружба».
Победителями и призёрами стали:
Классический лук мужчины
Первое место - Цыдыпов Эрдэм (РСШОР)
Второе место - Балтаков Цырен (СШОР №10)
Третье место - Цыбекдоржиев Баир (РСШОР)
Классический лук женщины
Первое место - Степанова Инна (СШОР №10)
Второе место - Балсукова Анна (РСШОР)
Третье место - Эрдыниева Наталья (СШОР №10)
Блочный лук мужчины
Первое место - Шигаев Баир (РСАШ)
Второе место - Ринчино Чингис (ЯНАО)
Третье место - Калашников Виктор (ЯНАО)
Блочный лук женщины
Первое место - Тонтоева Диана (Краснодарский край)
Второе место - Бальжанова Виктория (ЯНАО)
Третье место - Осипова Ольга (Иркутская область)
20 февраля проходят командные финалы, сообщает пресс-служба федерации стрельбы из лука РБ.
Первое место - Цыдыпов Эрдэм (РСШОР)
Второе место - Балтаков Цырен (СШОР №10)
Третье место - Цыбекдоржиев Баир (РСШОР)
Классический лук женщины
Первое место - Степанова Инна (СШОР №10)
Второе место - Балсукова Анна (РСШОР)
Третье место - Эрдыниева Наталья (СШОР №10)
Блочный лук мужчины
Первое место - Шигаев Баир (РСАШ)
Второе место - Ринчино Чингис (ЯНАО)
Третье место - Калашников Виктор (ЯНАО)
Блочный лук женщины
Первое место - Тонтоева Диана (Краснодарский край)
Второе место - Бальжанова Виктория (ЯНАО)
Третье место - Осипова Ольга (Иркутская область)
20 февраля проходят командные финалы, сообщает пресс-служба федерации стрельбы из лука РБ.