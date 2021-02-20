По словам педагогов, руководство угрожает недопуском на работу
Педагоги Татауровского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса заявляют, что их принудительно заставляют ставить прививки от коронавируса. Сотрудники колледжа уже направила две жалобы, о чём сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
По словам Жамбаловой, по первой жалобе министерство образование «оперативно приняло меры».
Однако вчера в чате в Viber руководство филиала колледжа вновь отправило сотрудникам следующие сообщения:
«Уважаемые коллеги! Ваши заявления от отказа от прививки во внимание не берутся. Должен быть официальный отвод от врача. Летом, когда будем проходить мед.комиссию, Вам без прививки допуска к работе не будет. Поэтому мы должны пройти сейчас, или поставить или получить отвод».
Юлия Жамбалова заявила, что считает недопустимым принуждение к вакцинации.
- Считаю, что недопустимо заставлять делать прививку, граждане сами должны делать выбор. Необходимо проводить разъяснительную работу, а не рассылать сообщения с угрозами о недопуске к работе, - отметила она.
По данной ситуации бурятский омбудсмен готовит обращение в органы прокуратуры.
В Бурятии педагоги жалуются на принуждение к вакцинации от ковида
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Число случаев заражений ковидом подошло к 33 тысячам
Вышла вторая часть передачи «Давай поженимся» с участием улан-удэнки, которую ведущая Гузеева обвинила во лжи
Суд рассмотрел протокол на безмасочника
Автопробег завершится в Улан-Удэ
Первые выстрелы на лукодроме сделали Инна Степанова и Бальжинима Цыремпилов. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с открытия
Гостей ожидают соревнования по рыбалке, конкурсы и дог-спринт
Спортсмены посостязаются на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях
Порывы ветра достигнут 19 м/с
Прослушивания пройдут в два тура
Соревнования пройдут с 24 по 27 февраля
В муниципальных образованиях планируется провести различные соревнования и другие мероприятия
Зрителям представят три экспозиции скульптур малых форм
Победительнице конкурса достался пернатый «приз»
Книга позапрошлого века иллюстрирована подлинными гравюрами Гюстава Доре
В республике проведут конкурс классных руководителей