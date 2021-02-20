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В Бурятии педагоги жалуются на принуждение к вакцинации от ковида

В Бурятии педагоги жалуются на принуждение к вакцинации от ковида
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам педагогов, руководство угрожает недопуском на работу

Педагоги Татауровского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса заявляют, что их принудительно заставляют ставить прививки от коронавируса. Сотрудники колледжа уже направила две жалобы, о чём сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

По словам Жамбаловой, по первой жалобе министерство образование «оперативно приняло меры».

Однако вчера в чате в Viber руководство филиала колледжа вновь отправило сотрудникам следующие сообщения:

«Уважаемые коллеги! Ваши заявления от отказа от прививки во внимание не берутся. Должен быть официальный отвод от врача. Летом, когда будем проходить мед.комиссию, Вам без прививки допуска к работе не будет. Поэтому мы должны пройти сейчас, или поставить или получить отвод».

Юлия Жамбалова заявила, что считает недопустимым принуждение к вакцинации.

- Считаю, что недопустимо заставлять делать прививку, граждане сами должны делать выбор. Необходимо проводить разъяснительную работу, а не рассылать сообщения с угрозами о недопуске к работе, - отметила она.

По данной ситуации бурятский омбудсмен готовит обращение в органы прокуратуры.
коронавирус колледж уполномоченный по правам человека
 
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