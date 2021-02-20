Министр спорта России поклонился Хамбо-ламе Этигэлову

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Олег Матыцин посетил Иволгинский дацан в Бурятии



19 февраля Иволгинский дацан в Бурятии посетил министр спорта России Олег Матыцин. Главу минспорта в своей резиденции принял XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев.



Хамбо-лама рассказал министру о бурятских национальных видах спорта и о воспитании и помощи спортсменам. Также речь шла о празднике «Сагаалха» (так представители Буддийской традиционной Сангхи России называют праздник Сагаалган) и пятнадцатидневном молебне Монлам Ченмо.



Олег Матыцин в свою очередь вручил Дамбе Аюшееву благодарственное письмо за значительный вклад в развитие и популяризацию национальных видов спорта, пропаганду здорового образа жизни среди населения. Также благодарственные письма были вручены за значительный вклад в развитие национальных видов спорта Дид Хамбо-ламе Дагбе Очирову, президенту федерации настольного тенниса РБ Ганжур ламе Раднаеву, Ширээтэ-ламе Иволгинского дацана Аюру Цырендылыкову и пресс-секретарю Буддийской традиционной Сангхи России Тубдэн ламе Балданову.



После встречи министр спорта России направился во дворец Хамбо-ламы Даши Доржи Этигэлова. При посещении дворца министр встретился с чемпионами праздника Хамбо-ламы Этигэлова, по традиции подносящих мандалу Великому Учителю в дни празднования Сагаалгана. Олегу Матыцину показали кедровый саркофаг, в котором в течение 75 лет находился Хамбо-лама Этигэлов. Вместе с чемпионами он поклонился XII главе буддистов России, а затем сфотографировался на память.



После министр направился в Улан-Удэ для открытия регионального центра по стрельбе из лука, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

