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Министр спорта России поклонился Хамбо-ламе Этигэлову

Министр спорта России поклонился Хамбо-ламе Этигэлову
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Олег Матыцин посетил Иволгинский дацан в Бурятии

19 февраля Иволгинский дацан в Бурятии посетил министр спорта России Олег Матыцин. Главу минспорта в своей резиденции принял XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев.

Хамбо-лама рассказал министру о бурятских национальных видах спорта и о воспитании и помощи спортсменам. Также речь шла о празднике «Сагаалха» (так представители Буддийской традиционной Сангхи России называют праздник Сагаалган) и пятнадцатидневном молебне Монлам Ченмо.

Олег Матыцин в свою очередь вручил Дамбе Аюшееву благодарственное письмо за значительный вклад в развитие и популяризацию национальных видов спорта, пропаганду здорового образа жизни среди населения. Также благодарственные письма были вручены за значительный вклад в развитие национальных видов спорта Дид Хамбо-ламе Дагбе Очирову, президенту федерации настольного тенниса РБ Ганжур ламе Раднаеву, Ширээтэ-ламе Иволгинского дацана Аюру Цырендылыкову и пресс-секретарю Буддийской традиционной Сангхи России Тубдэн ламе Балданову.

После встречи министр спорта России направился во дворец Хамбо-ламы Даши Доржи Этигэлова. При посещении дворца министр встретился с чемпионами праздника Хамбо-ламы Этигэлова, по традиции подносящих мандалу Великому Учителю в дни празднования Сагаалгана. Олегу Матыцину показали кедровый саркофаг, в котором в течение 75 лет находился Хамбо-лама Этигэлов. Вместе с чемпионами он поклонился XII главе буддистов России, а затем сфотографировался на память.

После министр направился в Улан-Удэ для открытия регионального центра по стрельбе из лука, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Бурятия Иволгинский дацан. буддизм Сангха спорт министр спорта Иволгинский район Этигэлов
 
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