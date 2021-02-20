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Улан-удэнец отделался предупреждением за отсутствие маски

Улан-удэнец отделался предупреждением за отсутствие маски
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд рассмотрел протокол на безмасочника

На жителя Улан-Удэ, который был без маски в магазине, составили протокол об административном правонарушении.

- В период возникновения угрозы опасного для окружающих заболевания – коронавируса - он не соблюдал установленные законом правила поведения. Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, - сообщили в Железнодорожном районном суде.

С учётом характера и обстоятельства правонарушения, личности горожанина, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде предупреждения.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее за отсутствие маски на 7,5 тысяч рублей наказали водителя автобуса «Иркутск – Улан-Удэ.

маски коронавирус
 
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