Автопробег завершится в Улан-Удэ
В Санкт-Петербурге стартовал автомобильный гранд-тур «Байкальская миля», который завершится в Бурятии.
Издание «Невские новости» сообщает, что автопробег охватит почти всю страну. Он пройдёт по семи маршрутам через Красноярск, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Казань, Нижний Новгород и другие города. Участники должны будут преодолеть свыше шести тысяч километров и выполнить специальные задания.
ТАСС передаёт, что финиш состоится в Улан-Удэ. Оттуда участники направятся на финальную точку маршрута - в село Максимиха - соревноваться в скорости по льду Байкала.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году «Байкальская миля» была отменена из-за пандемии.
Из Петербурга стартовал автопробег «Байкальская миля»
Общество, Фото:
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