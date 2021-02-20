На вокзале Читы прозвучат патриотические песни

Праздничная программа будет посвящена Дню защитника Отечества



Праздничная музыкальная программа, посвящённая Дню защитника Отечества, пройдёт 23 февраля на железнодорожном вокзале станции Чита-2.



Перед пассажирами с творческими номерами выступят артисты Читинского дворца культуры железнодорожников. В качестве музыкального подарка они исполнят популярные военно-патриотические песни. Также для посетителей вокзала будет работать тематическая фотозона.



Праздничное мероприятие начнётся в 15:00 по местному времени, сообщает пресс-служба ЗабЖД.



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