Праздничная программа будет посвящена Дню защитника Отечества
Праздничная музыкальная программа, посвящённая Дню защитника Отечества, пройдёт 23 февраля на железнодорожном вокзале станции Чита-2.
Перед пассажирами с творческими номерами выступят артисты Читинского дворца культуры железнодорожников. В качестве музыкального подарка они исполнят популярные военно-патриотические песни. Также для посетителей вокзала будет работать тематическая фотозона.
Праздничное мероприятие начнётся в 15:00 по местному времени, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
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На вокзале Читы прозвучат патриотические песни
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