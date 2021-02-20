В Иркутске открылся фестиваль «Звёзды на Байкале»

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В течение 10 дней 350 музыкантов дадут 12 концертов



XV международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открылся 19 февраля в Иркутске. Это первое крупное культурное событие в области после отмены ограничений на проведение концертов и спектаклей. В нём принимают участие около 350 музыкантов из России, Армении, Австрии, Германии и других стран. Среди них как звёзды классической музыки, так и молодые исполнители.



Фестиваль был организован всего за месяц. Его подготовка началась 13 января, когда стало известно об отмене запрета на проведение концертов в Иркутской области.



Мероприятие продлится 10 дней. На двух площадках – в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского и в Иркутской областной филармонии состоятся 12 концертов. Артисты, приехавшие из-за рубежа, преодолели сложные процедуры получения разрешения на въезд, провели время в карантине. Все участники фестиваля, а также технические специалисты и работники музыкального театра и Иркутской областной филармонии сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Согласно противоэпидемическим требованиям, зрительные залы заполнены только на 50%. Все билеты были проданы в течение нескольких часов.



- Иркутскую публику знают во всем мире. Артисты, которые приезжают сюда, попадают под ваше обаяние, чуткость, внимательность. Хочу поблагодарить всех участников фестиваля. Некоторые ради выступления в Иркутск перенесли другие концерты. Это огромное счастье – открыть новый фестиваль «Звёзды на Байкале»! Жизнь продолжается, - сказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России, пианист Денис Мацуев.



Открыл юбилейный фестиваль российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением народного артиста России Александра Сладковского. Вместе с художественным руководителем проекта, пианистом, народным артистом России Денисом Мацуевым коллектив исполнил концерт №3 для скрипки с оркестром Вольфганга Моцарта, Концерт №2 для фортепиано Фредерика Шопена и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. Солировал австрийский скрипач и альтист Юлиан Рахлин. Музыкант играет на скрипке «ex Liebig» работы Антонио Страдивари (1704) и на альте, созданной Лоренцо Сториони (1785).



20 февраля российский национальный молодёжный симфонический оркестр даёт благотворительный концерт для работников медицинских учреждений, организованный в знак благодарности врачам и медсёстрам, спасавшим людей от коронавирусной инфекции.



Также в фестивале примет участие один из старейших музыкальных коллективов России – симфонический оркестр Мариинского театра. По два концерта дадут государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии. На сцене Иркутской областной филармонии пройдёт «Вечер знаменитых пьес и транскрипций для скрипки и фортепиано». В нём примут участие скрипач и дирижёр, народный артист России Максим Федотов и пианистка, заслуженная артистка России Галина Петрова. Оба музыканта являются лауреатами премии правительства Москвы.



Иркутская публика познакомится с творчеством заслуженного артиста Армении Нарека Ахназаряна, победителя международных конкурсов скрипачей Сергея Догадина, лауреата первых премий конкурсов кларнетистов под патронатом французской фирмы Buffet Игоря Федорова и других известных музыкантов, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

