Компенсация составит 140 тысяч рублей
Многодетные семьи Иркутской области смогут получить социальную выплату взамен земельного участка. Уже подготовлен соответствующий законопроект. Сейчас он проходит общественные слушания. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор региона Игорь Кобзев. Предполагается единый размер компенсации для всех муниципалитетов области.
- Компенсация возможна в размере 140 тысяч рублей. Это средства на приобретение жилья. Необходимо, чтобы эти деньги были потрачены по целевому назначению, - рассказал глава региона Игорь Кобзев.
Данная выплата может использоваться для: оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения, а также договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита.
В первую очередь претендовать на компенсацию смогут семьи, которые не меньше трёх лет стоят в очереди на получение земли в собственность. Ещё одно обязательное условие – семья должна стоять на учёте на предоставление жилья по договору соцнайма, - уточнил глава региона Игорь Кобзев.
Планируется, что денежная компенсация будет предоставляться только после заявления претендента о снятии с земельного учёта, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области многодетные смогут получить деньги вместо земли
Общество, Фото:
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