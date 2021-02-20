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В Иркутской области многодетные смогут получить деньги вместо земли

В Иркутской области многодетные смогут получить деньги вместо земли
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Компенсация составит 140 тысяч рублей

Многодетные семьи Иркутской области смогут получить социальную выплату взамен земельного участка. Уже подготовлен соответствующий законопроект. Сейчас он проходит общественные слушания. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор региона Игорь Кобзев. Предполагается единый размер компенсации для всех муниципалитетов области.

- Компенсация возможна в размере 140 тысяч рублей. Это средства на приобретение жилья. Необходимо, чтобы эти деньги были потрачены по целевому назначению, - рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Данная выплата может использоваться для: оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения, а также договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита.

В первую очередь претендовать на компенсацию смогут семьи, которые не меньше трёх лет стоят в очереди на получение земли в собственность. Ещё одно обязательное условие – семья должна стоять на учёте на предоставление жилья по договору соцнайма, - уточнил глава региона Игорь Кобзев.

Планируется, что денежная компенсация будет предоставляться только после заявления претендента о снятии с земельного учёта, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область многодетные семьи земельный участок социальные выплаты
 
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