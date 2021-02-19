30 иркутян оштрафовали за парковку на газонах

Таковы данные меньше чем за месяц



С 1 февраля в Октябрьском округе Иркутске составлено около 30 протоколов за парковку автотранспорта на детских или физкультурных площадках, газонах и иных озелененных территориях. Об этом сообщили в мэрии города.



– Я благодарен неравнодушным жителям, которые сообщают нам о подобных фактах нарушения законодательства. В соответствии с нашими полномочиями мы имеем право применять оперативные меры административного взыскания именно при нарушении парковки на озелененных территориях. Что касается случаев парковки на тротуарах, информацию необходимо направлять в ГИБДД. Обязательно приложить фото с четким изображением номеров автомобилей, привязкой к местности автотранспорта для принятия правового решения, – пояснил глава комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.



В Иркутской области штрафные санкции за подобные нарушения для физических лиц в размере от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 5 тысяч рублей до 13 тысяч рублей; для юридических лиц от 13 тысяч рублей до 55 тысяч рублей.

