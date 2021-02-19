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Бурятский митрополит совершил панихиду по близкому другу

Бурятский митрополит совершил панихиду по близкому другу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Литургия и панихида состоялись сегодня

19 февраля митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил литургию в Вознесенском храме Улан-Удэ. Владыке сослужили клирики храма.

- В этот день исполнился год со дня кончины близкого друга и духовного собрата Владыки Иосифа, настоятеля Тихвинского храма города Ногинска Московской области архимандрита Сергия (Шагаева). По окончании литургии Владыкой митрополитом была совершена панихида по приснопамятному отцу архимандриту Сергию, - сообщает Бурятская митрополия.

В последние годы жизни отец Сергий страдал от тяжелой болезни, но не оставлял церковного служения. Многие священнослужители обращались к нему, как духовнику.

Сергий скончался 19 февраля 2020 года, на 68 году жизни вследствие инсульта.

панихида
 
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