Бурятский митрополит совершил панихиду по близкому другу

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Литургия и панихида состоялись сегодня



19 февраля митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил литургию в Вознесенском храме Улан-Удэ. Владыке сослужили клирики храма.



- В этот день исполнился год со дня кончины близкого друга и духовного собрата Владыки Иосифа, настоятеля Тихвинского храма города Ногинска Московской области архимандрита Сергия (Шагаева). По окончании литургии Владыкой митрополитом была совершена панихида по приснопамятному отцу архимандриту Сергию, - сообщает Бурятская митрополия.



В последние годы жизни отец Сергий страдал от тяжелой болезни, но не оставлял церковного служения. Многие священнослужители обращались к нему, как духовнику.



Сергий скончался 19 февраля 2020 года, на 68 году жизни вследствие инсульта.



