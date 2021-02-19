Литургия и панихида состоялись сегодня
19 февраля митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил литургию в Вознесенском храме Улан-Удэ. Владыке сослужили клирики храма.
- В этот день исполнился год со дня кончины близкого друга и духовного собрата Владыки Иосифа, настоятеля Тихвинского храма города Ногинска Московской области архимандрита Сергия (Шагаева). По окончании литургии Владыкой митрополитом была совершена панихида по приснопамятному отцу архимандриту Сергию, - сообщает Бурятская митрополия.
В последние годы жизни отец Сергий страдал от тяжелой болезни, но не оставлял церковного служения. Многие священнослужители обращались к нему, как духовнику.
Сергий скончался 19 февраля 2020 года, на 68 году жизни вследствие инсульта.
Бурятский митрополит совершил панихиду по близкому другу
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