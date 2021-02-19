Владимир Гранат подписал контракт с клубом из ПФЛ

В официальном аккаунте футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный» появилось сообщение о подписании Владимира Граната, футболиста из Улан-Удэ.
В небольшом интервью футболист рассказал, почему выбрал именно эту команду.
- Я понимаю, что меня ждут тут, меня пригласили. Я очень много пропустил, с чего-то нужно начинать возвращаться в футбол. С главным тренером Александром Васильевичем я играл в «Динамо» и с Дмитрием Ятченко мы начинали свой большой футбольный путь дубле «Динамо Москва». Сейчас у команды большие задачи, поэтому выход в ФНЛ станет хорошим результатом, - отметил Владимир Гранат.
По оценке «Трансфермаркт», стоимость Владимира Граната сейчас составляет 500 тысяч евро. Однако ФК «Олимп-Долгопрудный» заполучил игрока бесплатно, поскольку защитник ушёл из ФК «Рубин» в июле 2020 года на правах свободного агента.
Футбольный клуб «Олимп-Долгопрудный» из подмосковного города Долгопрудный. Сейчас команда выступает в профессиональной футбольной лиге во второй группе. По результатам 16 туров клуб находится на первом месте, имея отрыв от преследователей в 8 очков. В той же группе выступают команды из Иркутска и Читы. Они занимают 11 и 16 места соответственно.
Как сообщал «Байкал-Daily», Владимир Гранат также пробовался в футбольном клубе «Торпедо», который сейчас выступает в Футбольной национальной лиге. Игрок даже отправлялся с командой на первый зимний учебно-тренировочный сбор. Вторые сборы должны были пройти в Турции, однако Гранат на них уже не полетел.