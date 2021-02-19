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В Ангарске состоится чемпионат по лыжным гонкам

В Ангарске состоится чемпионат по лыжным гонкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
К участию в соревнованиях допускаются все желающие

21 февраля в Иркутской области пройдёт открытый чемпионат и первенство Ангарского городского округа по лыжным гонкам «Ангарский спринт» памяти тренера-преподавателя В.Н. Соколова. Соревнования проводятся с 12:00 на лыжном стадионе «ЛБК «Ангарский».

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие мандатную комиссию и имеющие допуск врача. Соревнования проводятся по возрастным группам:
- 2009-2010 гг.р и младше - мальчики и девочки 1000 м;
- 2007- 2008 гг.р. - юноши 1600 м, девушки 1600 м;
- 2005-2006 гг.р. - юноши 1600 м, девушки 1600 м;
- 2003-2004 гг.р. - юноши 1600 м, девушки 1600 м;
- 2001-2002 гг.р. - юноши 1600 м, девушки 1600 м;
- 2000 г.р.-29 лет - мужчины 1600 м, женщины 1600 м;
- 30-39 лет - мужчины 1600 м, женщины 1600 м;
- 40-49 лет - мужчины 1600 м, женщины 1600 м;
- 50-59 лет - мужчины 1600 м, женщины 1600 м;
- 60 лет и старше -мужчины и женщины 1600 м.

Соревнования по индивидуальному спринту начинаются с квалификации, которая организуется в формате гонки с раздельным стартом с интервалом в 15 секунд. По результатам проведённой квалификации отбираются 5 спортсменов по лучшему времени в каждой возрастной группе для участия в финальной стадии спринта. Стиль передвижения свободный.

Победители и призёры в личном зачёте награждаются грамотами и медалями.

Возрастное ограничение 0+
чемпионат лыжные гонки лыжный спорт первенство спорт Иркутская область Ангарск
 
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