В Агинском округе появится памятник учёному-востоковеду

Общество, Фото: архив БНЦ СО РАН

Монумент поставят в честь 140-летия Цыбена Жамцарано



В Агинском Бурятском округе установят памятник российскому учёному-востоковеду Цыбену Жамцарано. Грант администрации губернатора Забайкальского края на проект был выигран Агинской краевой библиотекой.



Эскизный проект памятника разработан Болот Дондоковым, членом союза архитекторов России, почётным архитектором Российской Федерации, заслуженным строителем Агинского Бурятского автономного округа. Памятник будет установлен в честь 140-летия Цыбена Жамцарано. Открытие состоится во время проведения международного фестиваля «Алтаргана» в июне 2021 года.



- Памятник будет служить объектом передачи исторической памяти народа от поколения к поколению и повысит эффективность патриотического воздействия на общество. Знаменитый учёный для земляков был культурным символом общественной значимости, а молодому поколению – символом просвещения и высоких научных достижений. Памятник Цыбену Жамцарано будет общедоступен и установлен в центре посёлка Агинское, гармонично впишется в архитектурный комплекс и будет включён в туристической маршрут «По местам наследия Цыбена Жамцарано». В рамках проекта библиотекой запланированы научные чтения, краеведческие, патриотические, исторические уроки, презентации, - рассказала автор проекта Дарима Дарижапова.



Цыбен Жамцарано родился в 1881 году в улусе Судунтуй. В 10 лет отец направил сына в город Читу для обучения в трёхклассном училище, после юноша учился в гимназии в Санкт-Петербурге. С 1898 по 1901 годы учился в Иркутской учительской семинарии. В 1901 году начал работать в Агинском приходском училище. В 1906 году награждён серебряной медалью Русского географического общества за успехи в деле собирания фольклора. Через год назначен лектором монгольского языка на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета.



В 1910 году по инициативе Жамцарано в Санкт-Петербурге организовано первое бурятское книжное издательство «Наран» – «Солнце». В 1919-1920 годах работал профессором Иркутского государственного университета. Длительное время работал в Монголии, где выступил инициатором открытия в Урге первой светской школы, начал выпуск первой монгольской газеты «Столичная газета», журнала «Новое зерцало».



Главным делом в жизни Жамцарано являлся труд по собиранию и увековечиванию духовных ценностей родного народа. Он был фольклористом-теоретиком, входил в руководящие органы различных бурятских национальных комитетов, союзов, обществ и прочих организаций нации. Многие концептуальные и программные разработки Жамцарано легли в основу деятельности национального движения бурятского народа.



Цыбен Жамцарано работал в Ленинграде в Институте востоковедения Академии наук СССР. В тридцатые годы стал жертвой репрессий. Погиб в 1940 году, а по некоторым источникам – в 1942 году. Почти двадцать лет его имя было вычеркнуто из истории науки и культуры бурятского и монгольского народов. Посмертно он был реабилитирован в 1956 году, сообщает управление информационных коммуникаций.

