Этап практических стрельб запланирован на конец февраля
Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» артиллерийского соединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Бурятии, приступили к практическим занятиям на полигоне «Бурдуны». Расчёты отрабатывают задачи по поиску заданных объектов в установленном квадрате местности и передают координаты на пункт управления с целью дальнейшей корректировки огня артиллерии.
Также одной из задач станет выполнение посадки беспилотника на точность, в ходе которой операторы должны посадить аппарат в точно заданном районе в обозначенных границах, не допустив его ухода за пределы посадочной площадки.
Следующим этапом подготовки расчётов БЛА будет практическая корректировка огня гаубичных, самоходных гаубичных и реактивных артиллерийских подразделений при выполнении ими практических стрельб. Этап практических стрельб подразделений ствольной и реактивной артиллерии запланирован на конец февраля текущего года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии беспилотники готовятся корректировать огонь артиллерии
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